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Курс долара в Україні восени: аналітики здивували новим прогнозом

STYLERЖиття    30.06.2020 - 09:50
Курс долара в Україні восени: аналітики здивували новим прогнозом
Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні цієї осені може "поповзти" вгору

Курс долара в Україні до кінця вересня прогнозується на рівні 27-28 гривень. Такий прогноз практично одностайно дають аналітики.

Пов'язано таке підвищення з низкою процесів в Україні й у світі. Це падіння імпорту через карантин, попит з боку малого і середнього бізнесу та інші фактори, пише Сьогодні.

Зараз стабільність на валютному ринку, на думку експертів, пов'язана зі зниженням торговельних оборотів на валютному ринку. Але незабаром ситуація може змінитися.

"Карантин привів до падіння імпорту та попиту на валюту з боку малого і середнього бізнесу. Та й населення через втрати доходів не поспішало її скуповувати. Торгові обороти валютного ринку знизилися в рази, що і стабілізувало низький курс. Але як тільки буде більш активний вихід імпортерів на валютний ринок - курс піде вгору", - говорять аналітики й називають цифру 27,5-28 грн за долар восени.

Крім того фахівці перерахували фактори, які вплинуть на курс в третьому кварталі 2020 року. Це:

  • падіння попиту через скорочення обсягів імпорту, його здешевлення (в першу чергу, енергоресурсів);
  • спад пропозиції через зниження експорту і скорочення на 13,2% валютних надходжень від трудових мігрантів;
  • нерезиденти хоч і виводять валюту України за допомогою виходу з гривневих ОВДП, але повільно;
  • золотовалютних резервів Нацбанку вистачить, тому виплати за зовнішнім боргом мінімально впливають на динаміку обмінного курсу;
  • залишається низький попит населення на валюту через загальне зниження доходів.

Зазначимо, що НБУ на 30 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривні за долар. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми писали, що в Україні подорожчає освіта у вишах.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Курс долара
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