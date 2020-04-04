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Курс доллара в Украине 2020: эксперты дали прогноз на неделю

STYLERЖизнь    04.04.2020 - 12:29
Курс доллара в Украине 2020: эксперты дали прогноз на неделю
Курс доллара (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара может приятно удивить украинцев

Курс доллара в Украине на следующей неделе может снизиться и укрепить таким образом гривну. Одних это может несказанно порадовать, других, которые меняли деньги, напротив, огорчить.

Говоря о перспективах гривны на следующей неделе, банкиры дают оптимистичные прогнозы. Старт межбанка 6 апреля прогнозируют в районе 27,40-27,50 грн/$. Об этом сообщает издание "Страна".

Отмечается, если спрос на доллар будет минимальным, то банкиры не исключают, что падение доллара будет происходить еще быстрее. В скором времени он может очутиться на отметке 27,0 грн/$.

"Нельзя говорить, что спроса на валюту совсем не будет. До 7 апреля банкам нужно сформировать резервы под кредитные валютные операции, так что надо будет выравнивать свои валютные позиции. То есть откупать доллар. Потому приобретать валюту будут. Посмотрим, какое будет предложение в понедельник и поймем, как будет двигаться курс", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

К слову, банки почти не покупают себе доллар на валютную позицию, хотя раньше все было наоборот. Они не понимают, как дальше будет двигаться курс, поэтому не могут на этом заработать.

Напомним, что экстрасенс предсказал значительный рост доллара.

Мы писали, что эксперты дали неожиданный прогноз на апрель касательно стоимости бензина в Украине. Они прогнозируют снижение цен, даже при условии, что курс доллара возрастет до 30 гривен.

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