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Курс долара в Україні 2020: експерти дали прогноз на тиждень

STYLERЖиття    04.04.2020 - 12:29
Курс долара в Україні 2020: експерти дали прогноз на тиждень
Курс долара (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може приємно здивувати українців

Курс долара в Україні на наступному тижні може знизитися і зміцнити таким чином гривню. Одних це може неймовірно порадувати, інших, які міняли гроші, навпаки, засмутити.

Говорячи про перспективи гривні на наступному тижні, банкіри дають оптимістичні прогнози. Старт міжбанку 6 квітня прогнозують в районі 27,40-27,50 грн/$. Про це повідомляє видання "Страна".

Зазначається, якщо попит на долар буде мінімальним, то банкіри не виключають, що падіння долара буде відбуватися ще швидше. Незабаром він може опинитися на позначці 27,0 грн/$.

"Не можна говорити, що попиту на валюту не буде. До 7 квітня банкам потрібно сформувати резерви під кредитні валютні операції, так що треба буде вирівнювати свої валютні позиції. Тобто відкуповувати долар. Тому купувати валюту будуть. Подивимося, яка буде пропозиція в понеділок і зрозуміємо, як буде рухатися курс", - зазначив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

До речі, банки майже не купують долар на валютну позицію, хоча раніше все було навпаки. Вони не розуміють, як далі буде рухатися курс, тому не можуть на цьому заробити.

Нагадаємо, що екстрасенс передбачив значний ріст долара.

Ми писали, що експерти дали несподіваний прогноз на квітень щодо вартості бензину в Україні. Вони прогнозують зниження цін, навіть за умови, що курс долара зросте до 30 гривень.

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