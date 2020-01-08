Курс доллара пошел вниз: эксперты дали неожиданный прогноз

Перед Новым годом курс доллара в Украине резко пошел вверх. Но после праздников стоимость доллара и евро опустилась. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от курса доллара в ближайшее время.

С прошлой среды, 1 января, официальный курс доллара, который устанавливает Национальный банк Украины, снизился с 23,69 до 23,68 гривен

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, в среднем за неделю курсы покупки и продажи доллара в банках снизились с 23,78 - 24,70 гривен до 23,50 - 23,98 гривен. При этом разница между средней покупкой и средней продажей уменьшилась с 3,9% до 2%.

Ожидается, что в ближайшую неделю, украинцы станут свидетелями незначительного снижения курса доллара. В банках стоимость американской валюты может составить 23,5 - 23,8 гривен.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что если в стране будут выполнены все правительственные программы и реформы, то гривна может укрепляться и дальше. Она также подчеркнула, что в данное время нет никаких причин для падения курса гривны.

Стоит отметить, что по мнению некоторых экспертов, в Украине нет никаких экономических предпосылок к укреплению национальной валюты.

Финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, на своей странице в Facebook написал, что в 2019 году курс гривны по отношению к доллару укрепился на 16,5%.

Эксперт также не исключает, что доллар может еще подешеветь на 1−1,5 гривны, если Минфин объявит о продаже государственных облигаций и финансовые спекулянты продолжат скупать украинские долговые бумаги.

Напомним, что в Кабинете министров заявили, что курс доллара в 2020 году может упасть еще больше.