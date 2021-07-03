Курс доллара в июле изменится: украинцам назвали цифры

Курс доллара по отношению к гривне в июле 2021 будет стабильным, но есть тенденция к снижению, то есть - к укреплению национальной валюты.

По чем будем торговать доллар в этом месяце, и что будет с курсом валют дальше - читайте в нашем материале ниже.

Гривна станет крепче

"Никаких угроз стабильности гривны в ближайшие два месяца я не вижу. Напротив, уже в ближайшую неделю - полторы с высокой вероятностью тенденции к укреплению нацвалюты снова станут актуальными", - рассказал Сергей Кирилюк , директор департамента казначейских операций "Юнекс банка".

С ним согласен также аналитик Роман Бабицкий, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины.

"Курс гривны действительно укрепляется. За последний месяц средняя ставка уменьшилась с 28,15 грн за доллар до 27,43 грн. Минфин прогнозирует, что на этой неделе он не выйдет за пределы коридора 27,30-27,70", - говорит он.

Колебания возможны

Сергей Кирилюк говорит, что курсовые развороты возможны в обе стороны, что связано и со случайными факторами и календарными. К примеру, такими как ежемесячные выплаты Госказначейством экспортерам крупных траншей НДС-возмещения, продолжение сотрудничества с МВФ и другими.

Каким будет курс в июле

По мнению Кирилюка нацвалюта в пиковые моменты может достигать отметки 26,5 грн/дол.

"Я полагаю, большую часть июля - августа курс будет находиться в коридоре 26,5-27,0 гривен за доллар", - говорит эксперт.

По мнению Романа Бабицкого, на середину года прогнозируют курс доллара по 27,3-27,5 грн.

Какой курс доллара сейчас

Национальный банк Украины на 2 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар.