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Курс доллара 2020: украинцев удивили прогнозом на неделю

Суббота 22 августа 2020 13:27
Курс доллара 2020: украинцев удивили прогнозом на неделю
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Активность на рынке валют на прошлой неделе была незначительной

Курс доллара в Украине на прошлой неделе незначительно подорожал. Такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем. Это связано с рядом факторов, о которых рассказали эксперты, передает издание "Страна".

"Нацбанку не было смысла выходить на торги: не было валютного излишка, потому он не покупал валюту. Ее понемногу брали иностранцы, но совсем мало. Вообще торговля перед трехдневными выходными была слабоактивной. Клиенты позакрывали платежи по контрактам раньше, а банки вложили гривневые ресурсы в нацбанковские сертификаты на три дня", - сообщил аналитик Василий Невмержицкий.

После Дня независимости казначеи ждут подорожания доллара. Главная причина таких изменений - выплаты Госказначейством возмещений по НДС. Первые платежи пошли уже сегодня: на счета бизнеса поступило около 499,5 млн грн.

Предполагается, что экспортеры после получения НДС-выплат станут менее активно продавать доллар, в то время как импортеры смогут его интенсивнее скупать. Давление на гривну ощутимо вырастет, если в дальнейшем ко всему прочему активизируются иностранцы.

Главный аналитик по рынкам CMC Markets Майкл Хьюсон заявил агентству Reuters: "Последние предварительные данные PMI за август во Франции и Германии, похоже, указывают на плато экономической активности, особенно в секторе услуг, где рост заражений вполне может оказать давление на экономическую активность".

Напомним, что цены на нефть падают на фоне риска второй волны пандемии.

Мы писали, что украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару.

А также о том, что в Беларуси заявили об ущербе в 500 млн долларов в связи с беспорядками.

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