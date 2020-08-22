Курс долара 2020: українців здивували прогнозом на тиждень

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Активність на ринку валют минулого тижня була незначною

Курс долара в Україні минулого тижня незначно подорожчав. Така тенденція буде продовжуватися і в подальшому. Це пов'язано з рядом факторів, про які розповіли експерти, передає "Страна".

"Нацбанку не було сенсу виходити на торги: не було валютного надлишку, бо він не купував валюту. Її потроху брали іноземці, але зовсім мало. Взагалі торгівля перед триденними вихідними була слабоактивною. Клієнти позакривали платежі за контрактами раніше, а банки вклали гривневі ресурси в нацбанківські сертифікати на три дні", - повідомив аналітик Василь Невмержицький.

Після Дня незалежності скарбники чекають подорожчання долара. Головна причина таких змін - виплати Держказначейством відшкодування з ПДВ. Перші платежі пішли вже сьогодні: на рахунку бізнесу надійшло близько 499,5 млн грн.

Передбачається, що експортери після отримання ПДВ-виплат стануть менш активно продавати долар, у той час як імпортери зможуть його інтенсивніше скуповувати. Тиск на гривню відчутно зросте, якщо до всього іншого активізуються іноземці.

Головний аналітик з ринків CMC Markets Майкл Хьюсон заявив агентству Reuters: "Останні попередні дані PMI за серпень у Франції та Німеччині, схоже, вказують на плато економічної активності, особливо в секторі послуг, де зростання заражень (коронавірусом) цілком може чинити тиск на економічну активність".

Нагадаємо, що ціни на нафту падають на тлі ризику другої хвилі пандемії.

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