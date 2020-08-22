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Курс долара 2020: українців здивували прогнозом на тиждень

Субота 22 серпня 2020 13:27
Курс долара 2020: українців здивували прогнозом на тиждень
Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Активність на ринку валют минулого тижня була незначною

Курс долара в Україні минулого тижня незначно подорожчав. Така тенденція буде продовжуватися і в подальшому. Це пов'язано з рядом факторів, про які розповіли експерти, передає "Страна".

"Нацбанку не було сенсу виходити на торги: не було валютного надлишку, бо він не купував валюту. Її потроху брали іноземці, але зовсім мало. Взагалі торгівля перед триденними вихідними була слабоактивною. Клієнти позакривали платежі за контрактами раніше, а банки вклали гривневі ресурси в нацбанківські сертифікати на три дні", - повідомив аналітик Василь Невмержицький.

Після Дня незалежності скарбники чекають подорожчання долара. Головна причина таких змін - виплати Держказначейством відшкодування з ПДВ. Перші платежі пішли вже сьогодні: на рахунку бізнесу надійшло близько 499,5 млн грн.

Передбачається, що експортери після отримання ПДВ-виплат стануть менш активно продавати долар, у той час як імпортери зможуть його інтенсивніше скуповувати. Тиск на гривню відчутно зросте, якщо до всього іншого активізуються іноземці.

Головний аналітик з ринків CMC Markets Майкл Хьюсон заявив агентству Reuters: "Останні попередні дані PMI за серпень у Франції та Німеччині, схоже, вказують на плато економічної активності, особливо в секторі послуг, де зростання заражень (коронавірусом) цілком може чинити тиск на економічну активність".

Нагадаємо, що ціни на нафту падають на тлі ризику другої хвилі пандемії.

Ми писали, що українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара.

А також про те, що у Білорусі заявили про шкоду у 500 млн доларів у зв'язку з безладами.

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