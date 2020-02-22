Курс доллара 2020: эксперты рассказали, какие изменения ожидают украинцев

Курс доллара в Украине на следующей неделе останется в рамках 24,45-24,55 грн/$. Банкиры и эксперты делают спокойные прогнозы и не боятся, что могут ошибиться. Об этом информирует издание "Страна".

На данный момент главными продавцами доллара остаются украинские предприятия-экспортеры. Они продолжают платить налоги, потому конвертируют выручку. Также активность проявляют агропредприятия, конвертирующие заработки под посевную. Чего не скажешь про иностранцев, которые ранее довольно часто продавали доллар под покупку гривневых гособлигаций.

У Минфина есть надежда, что нерезиденты проявят себя 25 февраля - в день когда намечено размещение 7-летних ОВГЗ. А еще трех выпусков бумаг на разные сроки. При этом правительство создало новый прецедент - сделал все выпуски безлимитными.

"Это говорит о двух вещах. Что, во-первых, в Минфине понятия не имеют, сколько ресурса придет под новое размещение, и боятся не угадать с объемами, выставляя лимиты. Во-вторых, совершенно очевидно, что в феврале бюджет снова не выполнят, и может сильно. То есть Кабмину очень деньги нужны", - отметил Невмержицкий.

Тем не менее, что касается курса - ситуация особо меняться не будет. По словам Олега Куринного, межбанк на следующей неделе останется в рамках 24,45-24,55 грн/$.