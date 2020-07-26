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Курс доллара 2020: эксперты поделились прогнозом на следующую неделю

Воскресенье 26 июля 2020 11:31
Курс доллара 2020: эксперты поделились прогнозом на следующую неделю
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине будет расти

Курс доллара в Украине 2020 снова начал дорожать и к концу недели достиг 28 грн за доллар. Последний раз такая отметка была около четырех месяцев назад, примерно в середине марта.

В тот период стоимость валюты быстро достигла 28,5 грн за доллар, после чего резко снизилась. Сейчас же в Украине продолжается устойчивый рост курса, который начался примерно месяц назад, передает издание "Сегодня".

Вопреки ожиданиям многих экспертов, на уходящей неделе тренд на девальвацию гривны только ускорился. В Нацбанке официальный курс повышался всю неделю. Специалисты утверждают, что панические настроения населения стали основным фактором ослабления наличной гривны.

По мнению одного из экспертов, действия Нацбанка в этой ситуации были недостаточно жесткими. "Регулятор своими действиями снова показал: возврата к низкому курсу он не планирует. Поэтому восходящий тренд, начавшийся на предыдущей неделе, продолжится всю следующую неделю", - объяснил Олег Пендзин.

Спрос на валюту превышал предложение в течение прошлой недели. На будущей неделе эксперты предвещают, что тренд на ослабление гривны продолжится, хоть и будет более плавным.

Мнения экспертов разделились. Олег Пендзин говорит, что курс остановится в коридоре 27,8-28,2 грн за доллар. А вот Александр Охрименко утверждает, что возможен новый подъем курса до 28,5 грн за доллар.

Касательно вопроса покупки или же продажи валюты - мнения разделились и тут. Пендзин и Охрименко считают, что альтернатива валютным сбережениям в виде гривневого вклада в надежном банке имеет место быть, поскольку валюты в стране и так достаточно и спекуляции на курсе скоро закончатся. При этом Шевчишин более доверяет валютным вкладам, нежели гривневым.

Напомним, что аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю.

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