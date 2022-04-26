Курортные отели в Турции могут начать выселять россиян из номеров

Турецкие отели в этом сезоне могут отменить все бронировки гостиниц для российских туристов. С таким предложением к отельерам обратился представитель европейского оператора TUI Tantur.
Об этом пишет газета Turizm Gazetesi.
Дело в том, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.
Это касается даже тех россиян, кто уже заселился в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить. Кроме того, путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работу с россиянами.
"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited прекращены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контрактов, подписанных между гостиницей и Tantur", - сказано в письме.
Представитель TUI Tantur уточнил, что требование должно быть исполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.
Читайте также, каким будет туристический сезон в мире в 2022 году.