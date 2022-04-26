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Курортні готелі в Туреччині можуть почати виселяти росіян з номерів

Туреччина може залишитися без туристів РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Турецькі готелі цього сезону можуть відмінити всі бронювання готелів для російських туристів. З такою пропозицією до готельєрів звернувся представник європейського оператора TUI Tantur.

Про це пише газета Turizm Gazetesi.

Річ у тому, що туристичні компанії, що відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Це стосується навіть тих росіян, які вже заселилися у номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити. Крім того, мандрівники із Європи вимагають від готелів припинити роботу з росіянами.

"Мета цього листа - повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контрактів, підписаних між готелем та Tantur", - сказано у листі.

Представник TUI Tantur уточнив, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте потім 20 числа кожного місяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.

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Турция