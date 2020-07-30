На курорте под Херсоном избили "Слугу народа" в кафе

Нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко ударил в лицо мужчина в кафе после словесного конфликта. Инцидент произошел на курорте под Херсоном в поселке Железный Порт на побережье Черного моря.

Драчуном оказался житель Херсона, 1988 года рождения. Об этом 30 июля передает УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

Что вызвало конфликт между народным депутатом из фракции "СН" и этим посетителем в заведении - в настоящее время не известно.

Отмечается, что после удара рукой в лицо политик отказался проходить медицинское освидетельствование.

Тем не менее полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Андрей Одарченко из Харькова прошел в Верховную Раду девятого созыва на внеочередных выборах, баллотировался в одномандатном округе №170. В своей декларации за прошлый год он единственный из депутатов не указал никакой недвижимости, в том числе и квартиры. У 41-летнего профессора в собственности только автомобиль Lexus, 2013 года выпуска, купленный в позапрошлом году.

Нардеп Андрей Одарченко (фото с Facebook-страницы политика)

Ранее сообщалось, что в июне под Житомиром на заправке избили нардепа от "Слуги народа" Юрия Заславского до потери сознания.

Напомним также, что в мае в Киеве ограбили народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Савченко.