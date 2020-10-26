На курорте в Египте на украинцев напали акулы: ребенок в реанимации

В Египте на украинцев напала акула (коллаж: РБК-Украина)

Власти винят в инциденте местных туроператоров

На популярном египетском курорте во время снорклинга пострадал 12-летний ребенок из Украины, его мать и инструктор. Они сейчас находятся на лечении при поддержке правительства Египта. В Государственном агентстве по развитию туризма Украины винят местных туроператоров, которые продают экстремальные туры. Подробности инцидента сообщаются в пресс-службе ведомства в Facebook.

По данным госагентства, мальчик уже перенес одну операцию, однако завтра его ожидает вторая.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля, покупают у местных экстремальные туры. При этом для покрытия лечения в случаях проведения активного отдыха необходимо покупать отдельный страховой полис.

"Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших", - добавили в пресс-службе.

Государственное агентство развития туризма Украины также предупреждает о том, что перед покупкой экстремальных туров нужно удостовериться, что у туроператора есть лицензия и официальные локальные партнеры.

Тем временем подробности инцидента разъяснили в туристическом агентстве JOIN UP. По информации компании, ЧП произошло 25 октября в Шарм-эль-Шейхе - во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию.

"Все пострадавшие находятся в больнице. По имеющейся у нас от принимающей стороны информации, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы", - указано в заявлении турагентства.

В компании утверждают, что туристы приобрели услугу на погружение с аквалангом с экскурсионных яхт не у туроператора или его партнеров, а у третьих лиц, что запрещено на курортах Синая.

Ранее мы рассказывали, что без сертификата можно нырять в Хургаде и Марса Аламе. Впрочем, вскоре египетские власти планируют ввести запрет и на этой территории.

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