На курорті в Єгипті на українців напали акули: дитина в реанімації

В Єгипті на українців напала акула (колаж: РБК-Україна)

Влада звинувачує в інциденті місцевих туроператорів

На популярному єгипетському курорті під час снорклінга постраждала 12-річна дитина з України, його мати та інструктор. Вони зараз перебувають на лікуванні за підтримки уряду Єгипту. У Державному агентстві з розвитку туризму України звинувачують місцевих туроператорів, які продають екстремальні тури. Подробиці інциденту повідомляються у пресслужбі відомства у Facebook.

За даними держагентства, хлопчик вже переніс одну операцію, однак завтра його чекає друга.

"В Єгипті під час снорклінга на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що це не перший випадок, коли, попри застереження туроператорів і заборони, відпочиваючі за межами готелю, купують у місцевих екстремальні тури. При цьому для покриття лікування у випадках проведення активного відпочинку необхідно купувати окремий страховий поліс.

"Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих", - додали у пресслужбі.

Державне агентство розвитку туризму України також попереджає про те, що перед покупкою екстремальних турів потрібно впевнитися, що у туроператора є ліцензія та офіційні локальні партнери.

Тим часом подробиці інциденту роз'яснили в туристичному агентстві JOIN UP. За інформацією компанії, НП сталася 25 жовтня в Шарм-ель-Шейху - під час занурення на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, мати і її 12-річного сина акула покусала. Травми також отримав інструктор, який проводив екскурсію.

"Всі постраждалі перебувають у лікарні. За наявною у нас від приймаючої сторони інформацією, їм надається вся необхідна медична допомога. Мати отримала глибокі рани від укусів. Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Обидва вже прооперовані", - зазначено в заяві турагентства.

У компанії стверджують, що туристи придбали послугу на занурення з аквалангом з екскурсійних яхт не у туроператора або його партнерів, а у третіх осіб, що заборонено на курортах Сіная.

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