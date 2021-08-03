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На курорте Бердянска медузы выживают туристов: купаться без гидрокостюма нереально (видео)

Автор: Людмила Жукова

Медузы снова атакуют отдыхающих в Бердянске. Туристы жалуются, что из-за их нашествия в море невозможно зайти. На это идут только отважные.

Об этом сообщается на видео, опубликованном на канале TripsForJoy на YouTube.

"Сегодня 2 августа. На пляже много шезлонгов, есть места для отдыхающих. Как видите, в воде огромное количество медуз, они просто везде. Даже зайти в воду - это подвиг. Их здесь сотни, но их никто не убирает. Никому не рекомендую ехать в Бердянск и на Бердянскую косу", - рассказал блогер на видео.

Также блогер рассказал, что температура воздуха на курорте на момент 10 утра уже 30 градусов. В море не купается никто. Люди все чаще выбирают бассейн, а некоторые вообще уезжают с курорта, увидев ситуацию с медузами.

"Это как ходьба по минному полю", - комментирует нашествие медуз в воде рассказчик.

В Бердянске нашествие медуз

Как мы писали ранее, отдых в Кирилловке снова доставляет туристам массу неудобств. С наступлением августа на курорт снова вернулись медузы, морские блохи и комары.

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Бердянск