На курорте Бердянска медузы выживают туристов: купаться без гидрокостюма нереально (видео)

"Сегодня 2 августа. На пляже много шезлонгов, есть места для отдыхающих. Как видите, в воде огромное количество медуз, они просто везде. Даже зайти в воду - это подвиг. Их здесь сотни, но их никто не убирает. Никому не рекомендую ехать в Бердянск и на Бердянскую косу", - рассказал блогер на видео.

Также блогер рассказал, что температура воздуха на курорте на момент 10 утра уже 30 градусов. В море не купается никто. Люди все чаще выбирают бассейн, а некоторые вообще уезжают с курорта, увидев ситуацию с медузами.

"Это как ходьба по минному полю", - комментирует нашествие медуз в воде рассказчик.

В Бердянске нашествие медуз