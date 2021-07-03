На курортах Украины появились мошенники: будьте осторожны!

Жители курортной Кирилловки обнаружили таких мошенников и предупредили отдыхающих о том, что можно лишиться и денег, и комфортного отдыха.

"Внимание! Будьте бдительны по поводу таких объявлений. Человек не пишет телефон. Обращайтесь по поводу проживания только к проверенным владельцам баз отдыха и гостевых домов", - написал администратор группы "Любимая Кирилловка".

Он разместил пример объявления, которые публикуют мошенники. Потенциальный заказчик начал уточнять детали проживания, но ответы получить так и не смог. А при проверке указанного адреса оказалось, что там находится гостевой дом, но выглядит он совсем по-другому.

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Как не попасть на удочку мошенников при аренде жилья