На курортах Украины появились мошенники: будьте осторожны!

С началом курортного сезона активизировались и мошенники, которые начали промышлять на сайтах с арендой жилья у моря. Они берут предоплату, а потом туристы на месте обнаруживают, что такого пансионата или адреса в курортном городе нет.
Схему мошенничества с арендой жилья описали в издании "РИА-М".
Жители курортной Кирилловки обнаружили таких мошенников и предупредили отдыхающих о том, что можно лишиться и денег, и комфортного отдыха.
"Внимание! Будьте бдительны по поводу таких объявлений. Человек не пишет телефон. Обращайтесь по поводу проживания только к проверенным владельцам баз отдыха и гостевых домов", - написал администратор группы "Любимая Кирилловка".
Он разместил пример объявления, которые публикуют мошенники. Потенциальный заказчик начал уточнять детали проживания, но ответы получить так и не смог. А при проверке указанного адреса оказалось, что там находится гостевой дом, но выглядит он совсем по-другому.
Скриншот
Напомним, ранее мы писали о том, какими уловками пользуются в банках, чтобы выманить больше денег у клиентов.
А также рассказывали о том, как проверить iPhone перед покупкой и не получить старую модель вместо новой.