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На курортах Украины появились мошенники: будьте осторожны!

Автор: Анна Шиканова

С началом курортного сезона активизировались и мошенники, которые начали промышлять на сайтах с арендой жилья у моря. Они берут предоплату, а потом туристы на месте обнаруживают, что такого пансионата или адреса в курортном городе нет.

Схему мошенничества с арендой жилья описали в издании "РИА-М".

Жители курортной Кирилловки обнаружили таких мошенников и предупредили отдыхающих о том, что можно лишиться и денег, и комфортного отдыха.

"Внимание! Будьте бдительны по поводу таких объявлений. Человек не пишет телефон. Обращайтесь по поводу проживания только к проверенным владельцам баз отдыха и гостевых домов", - написал администратор группы "Любимая Кирилловка".

Он разместил пример объявления, которые публикуют мошенники. Потенциальный заказчик начал уточнять детали проживания, но ответы получить так и не смог. А при проверке указанного адреса оказалось, что там находится гостевой дом, но выглядит он совсем по-другому.

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Как не попасть на удочку мошенников при аренде жилья

  • Проверяйте указанный адрес с помощью карт интернета
  • Задавайте вопросы автору объявления о том, где находятся местные достопримечательности.
  • Интересуйтесь схемой проезда от указанного адреса до вокзала, центра, развлечений.
  • Спросите о наличии магазинов, супермаркетов, кафе – в радиусе 1-2 км от места назначения.
  • Если автор объявления не дает точные контакты, номер телефона – стоит заподозрить мошенничество.
  • Не переводите на карту абсолютно незнакомого человека предоплату.
  • Поищите в интернете отзывы о гостевом доме или пансионате.
  • Не арендуйте жилье на сомнительных сайтах.

Напомним, ранее мы писали о том, какими уловками пользуются в банках, чтобы выманить больше денег у клиентов.

А также рассказывали о том, как проверить iPhone перед покупкой и не получить старую модель вместо новой.

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