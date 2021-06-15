На курортах Украины море прогреется до +23: подробный прогноз погоды на выходные

В выходные погода в Украине на морских курортах будет очень летняя с дневной температурой до +28, вода прогреется до +22 градусов. Сейчас уже можно без опасений ехать на море, вас встретит солнечная погода и теплая вода.

По прогнозу Sinoptik.ua в четверг, 17 июня циклон еще попугает отдыхающих на море грозой и дождями. Полоса ливней и гроз пройдет как раз у побережья Черного и Азовского морей. Но зато уже с пятницы начнется по-настоящему пляжный сезон. Солнечная активность с 16 по 20 июня спокойная, 16-17 июня ожидаются слабые геомагнитные возмущения.

Черноморские курорты

До пятницы дневная температура на курортах Черного моря будет сдержанной, до +24. Такая температура воздуха считается наиболее комфортной. Самые интенсивные дожди с грозами пройдут в четверг. А к выходным ожидается пляжная погода: малооблачно, до +29, море теплое.

В Одессе вероятность мощной грозы с ливнями в четверг, 17 июня, очень велика. Потом природа даст отдохнуть городу от ненастья, к выходным установится малооблачная погода без осадков с дневной температурой воздуха +25...+26. Температура моря возле Одессы до +20.

В Скадовске средняя температура воздуха на этой неделе +23…+24, в четверг пройдут дожди с грозами. Выходные порадуют отдыхающих ясным небом, жарким днем, до +26. Температура Черного моря будет чуть выше +20 градусов.

Курорты Азовского моря

Дневная температура до выходных на Азовском побережье от +21 до +25. От осадков побережье пострадает больше всего в четверг, ожидаются ливневые дожди. В пятницу, 18 июня погода уже не будет испытывать настроение отдыхающих, дожди прекратятся, воздух прогреется до +27. Только в Кирилловке днем температура не будет выше +23, но осадки тоже прекратятся.

В Бердянске 17-18 июня дожди, снижение температуры до +22. В выходные будет дуть довольно сильный восточный ветер, до 9 м/с, но снова станет жарко, до +26.

В Счастливцево, на Арбатской стрелке только четверг испортит отдых дождливой и пасмурной погодой. Все остальные дни до конца недели - со стабильно приятной дневной температурой +24, ночью тоже очень тепло, до +20. Периодически воздух будет освежать сильный восточный ветер, до 9 м/с. Море у берега прогреется до +22…+23.

Карпатские курорты

На курортах Карпат (кроме высокогорья) всю неделю будет жарко и без осадков.

В высокогорье Карпат, на климатических курортах Микуличин, Буковель на текущей неделе дневная температура воздуха +17…+19, в воскресенье немного выше до +21. Всю неделю будет стоять облачная погода с небольшим ветром.

В Закарпатье на курортах Шаян, Велятино, Берегово днем настоящая жара +27…+29° С, без осадков, на небе только изредка будут появляться облака.

Тем, кто решит посетить крупный бальнеологический курорт Трускавец на этой неделе, с погодой повезет: будет очень тепло, днем до +26° С, ночью до +16° С. Ни дождей, ни гроз не ожидается до конца недели.