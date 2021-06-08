Климатолог рассказала, как глобальное потепление повлияет на Украину: зимой не будем ходить в шортах

Глобальное потепление несущественно повлияло на климат Украины, так как температура повышается всего на один градус.

"Еще несколько лет назад использовался этот термин, поскольку температура растет. Сейчас она уже выросла примерно на 1 градус относительно 1980-х годов. С одной стороны, это выглядит не очень существенно, но мы можем вспомнить об организме человека. Когда у нас всего лишь на 1 градус повышается температура, мы уже себя чувствуем некомфортно. Можно провести аналогию с планетой", - сказала она.

Климатолог отмечает, что не все правильно понимают термин глобальное потепление, мол, многие думают, что это означает жаркую зиму и, что мы будем ходить в шортах.

Для людей ввели специальный термин "климатический кризис", чтобы не вводить их в заблуждение.

"Это как раз показывает, что происходят климатические изменения. На самом деле это не означает, что на 1 градус температура выросла во всем мире. Где она выросла больше, где-то, возможно, даже упала", - отметила эксперт.

К слову, в Украине температура воздуха быстрее поднимается, чем на других территориях, отметила эксперт.

"У нас примерно втрое быстрее температура растет, но это не значит, что у нас будет теплее, чем в предыдущие годы. У нас происходит разбалансировка, которая не исключает холодных периодов. Синоптики и метеорологи говорят о том, что холодная температура у нас зимой никуда не исчезнет. До -20 будет", - сказала она.