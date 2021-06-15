На курортах України море прогріється до +23: детальний прогноз погоди на вихідні

У вихідні погода в Україні на морських курортах буде дуже літня з денною температурою до +28, вода прогріється до +22 градусів. Зараз вже можна без побоювань їхати на море, вас зустріне сонячна погода та тепла вода.

За прогнозом Sinoptik.ua , у четвер, 17 червня, циклон ще налякає відпочиваючих грозою та дощами. Смуга злив та гроз проходитиме біля узбережжя Чорного та Азовського морів. Проте вже з п'ятниці розпочнеться пляжний сезон. Сонячна активність з 16 по 20 червня спокійна, 16-17 червня очікуються слабкі геомагнітні бурі.

Чорноморські курорти

До п'ятниці денна температура на курортах Чорного моря буде стриманою, до +24. Така температура повітря вважається комфортною для людини. Найбільш інтенсивні дощі з грозами стануться у четвер. А у вихідні очікується пляжна погода: багато сонця, до +29, море тепле.

В Одесі у четвер,17 червня буде велика ймовірність потужної грози зі зливами. Згодом природа дасть відпочити місту від негоди, у вихідні буде малохмарна погода без опадів з денною температурою повітря +25...+26. Температура моря біля Одеси до +20.

У Скадовську середня температура повітря на цьому тижні +23...+24, у четвер пройдуть дощі з грозами. Вихідні порадують відпочиваючих ясним небом, спекотним днем, до +26. Температура Чорного моря біля Одеси +20 градусів.

Курорти Азовського моря

Денна температура до вихідних на Азовському узбережжі від +21 до +25. Від опадів узбережжя найбільше постраждає у четвер, очікуються зливові дощі. У п'ятницю, 18 червня, погода вже не буде псувати настрій відпочиваючих, дощі припиняться, повітря прогріється до +27. Тільки у Кирилівці вдень ​​температура не буде вище +23, але опади теж припиняться.

У Бердянську 17-18 червня дощі, зниження температури до +22. У вихідні буде досить сильний східний вітер, до 9 м/с, але знову стане жарко, до +26.

Щасливцеве, на Арабатській стрілці, у четвер очікує дощова та похмура погода. Та до кінця тижня тут буде стабільно-приємна денна температура +24, вночі теж дуже тепло - до +20. Періодично повітря буде освіжати досить сильний східний вітер, до 9 м/с. Море прогріється до +22...+23.

Карпатські курорти

На курортах Карпат (крім високогір’я) весь тиждень буде спекотно та без опадів.

У високогір'ї Карпат, на кліматичних курортах Микуличин, Буковель на поточному тижні денна температура повітря +17...+19, у неділю трішечки вище, до +21. Весь тиждень буде стояти хмарна погода з невеликим вітром.

У Закарпатті на курортах Шаян, Велятино, Берегово вдень ​​справжня спека +27...+29, без опадів, на небі зрідка з'являтимуться хмари.

Тим, хто вирішить відвідати бальнеологічний курорт Трускавець цього тижня, з погодою пощастить: буде дуже тепло, вдень до +26, вночі до +16. Дощів та гроз не очікується до кінця тижня.