На курортах, в селе и за книгами: где и за сколько отдохнут украинские нардепы

Нардепы планируют совместить отдых с подготовкой к местным выборам
Народные депутаты ушли на свои первые летние каникулы после завершения 3-й сессии Верховной Рады 9 созыва. Политики поделились планами, как хотят провести отпуск до старта следующих заседаний с сентября.
Многие нардепы намерены заняться агитационной кампанией перед местными выборами, но некоторые все равно решили выкроить время на отдых. Об этом передает 24 канал.
Нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха признался, что хотел бы несколько раз съездить на Тилигульский лиман под Одессой и на курорт Джарылгач под Херсоном. Сколько придется заплатить за такие трипы политик не знает.
Депутат от "Голоса" Леся Василенко пока не определилась с местом отдыха, и скорее всего это будут Карпаты. Политик отправится туда с детьми, а вот про стоимость поездки ответить не готова: "Не ориентируюсь даже в ценах".
Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива хочет отдохнуть на каникулах за рубежом.
"Сейчас посмотрю, сколько с отпускными дали. 70 тысяч", - высказался он относительно цены вопроса.
"Слуга народа" Александр Дубинский намерен заниматься в Киевской области подготовкой к местным выборам.
"У меня работы куча... Нет возможности куда-то ехать. Возможно, на пару дней куда-то уеду. Из опций - Одесса, Турцию я не люблю. Возможно, в Хорватию поеду, если еще будет открыта возможность для перелета", - рассказал политик.
"Если Одесса - это (цена) в районе 10 тысяч. А если Хорватия - даже не знаю, не считал. Даже не понимаю, сколько сейчас туда билет стоит", - добавил он.
Нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов намерен провести каникулы в Украине, где отдыхает уже 10 лет.
"Франция - 3 дня - разве можно отдохнуть?" - отметил политик и рассказал о денежных тратах: "Все на семью".
Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк - борец греко-римского и вольного стилей, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы - рассказал, что в конце этой недели стартует учебно-тренировочный сбор для подготовки к сезону.
"Он будет проходить в Одессе. Поэтому, думаю, что будем совмещать полезное с приятным", - сказал политик-спортсмен и добавил, что отдых у него будет очень скромным: "Куршавель, Мальдивы - это не моя история".
Депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина думает, что будут еженедельно внеочередные заседания в Раде, поэтому "спланировать ничего, видимо, не удастся".
"Я готова потратить средства для того, чтобы моя семья отдохнула, мои внуки. Но этого не удастся", - заявила она.
Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа забронировала на 1 неделю место на базе в Затоке.
"Зарплата депутата - 34 тысяч гривен. Поэтому на отдых уйдет максимум 10 тысяч", - говорит она.
"Слуга народа" Елена Шуляк честно раскрыла, что каникулы проведет под Киевом в Ирпене - с книгами и прогулками в лесу.
Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе поедет на Закарпатья.
"Оттуда корни моей семьи. У нас там есть дедушкин и бабушкин дом", - сказала политик и уточнила, что траты уйдут на бензин.
Видео: Нардепы раскрыли свои планы про отдых на летних каникулах
Ранее мы писали о том, что камеры на дорогах показали, как гоняют украинские политики, а штрафы не платят.
Напомним, что ранее появилось видео, как по случаю закрытия сессии Рады 17 июля Арахамия в вышиванке веселился в киевском клубе под "Черный бумер".