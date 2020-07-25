На курортах, в селе и за книгами: где и за сколько отдохнут украинские нардепы

Народные депутаты ушли на свои первые летние каникулы после завершения 3-й сессии Верховной Рады 9 созыва. Политики поделились планами, как хотят провести отпуск до старта следующих заседаний с сентября.

Многие нардепы намерены заняться агитационной кампанией перед местными выборами, но некоторые все равно решили выкроить время на отдых. Об этом передает 24 канал.

Где депутаты хотят провести каникулы и во сколько это обойдется

Нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха признался, что хотел бы несколько раз съездить на Тилигульский лиман под Одессой и на курорт Джарылгач под Херсоном. Сколько придется заплатить за такие трипы политик не знает.

Депутат от "Голоса" Леся Василенко пока не определилась с местом отдыха, и скорее всего это будут Карпаты. Политик отправится туда с детьми, а вот про стоимость поездки ответить не готова: "Не ориентируюсь даже в ценах".

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива хочет отдохнуть на каникулах за рубежом.

"Сейчас посмотрю, сколько с отпускными дали. 70 тысяч", - высказался он относительно цены вопроса.

"Слуга народа" Александр Дубинский намерен заниматься в Киевской области подготовкой к местным выборам.

"У меня работы куча... Нет возможности куда-то ехать. Возможно, на пару дней куда-то уеду. Из опций - Одесса, Турцию я не люблю. Возможно, в Хорватию поеду, если еще будет открыта возможность для перелета", - рассказал политик.

"Если Одесса - это (цена) в районе 10 тысяч. А если Хорватия - даже не знаю, не считал. Даже не понимаю, сколько сейчас туда билет стоит", - добавил он.

Нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов намерен провести каникулы в Украине, где отдыхает уже 10 лет.

"Франция - 3 дня - разве можно отдохнуть?" - отметил политик и рассказал о денежных тратах: "Все на семью".

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк - борец греко-римского и вольного стилей, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы - рассказал, что в конце этой недели стартует учебно-тренировочный сбор для подготовки к сезону.

"Он будет проходить в Одессе. Поэтому, думаю, что будем совмещать полезное с приятным", - сказал политик-спортсмен и добавил, что отдых у него будет очень скромным: "Куршавель, Мальдивы - это не моя история".

Депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина думает, что будут еженедельно внеочередные заседания в Раде, поэтому "спланировать ничего, видимо, не удастся".

"Я готова потратить средства для того, чтобы моя семья отдохнула, мои внуки. Но этого не удастся", - заявила она.

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа забронировала на 1 неделю место на базе в Затоке.

"Зарплата депутата - 34 тысяч гривен. Поэтому на отдых уйдет максимум 10 тысяч", - говорит она.

"Слуга народа" Елена Шуляк честно раскрыла, что каникулы проведет под Киевом в Ирпене - с книгами и прогулками в лесу.

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе поедет на Закарпатья.

"Оттуда корни моей семьи. У нас там есть дедушкин и бабушкин дом", - сказала политик и уточнила, что траты уйдут на бензин.

Видео: Нардепы раскрыли свои планы про отдых на летних каникулах

Ранее мы писали о том, что камеры на дорогах показали, как гоняют украинские политики, а штрафы не платят.

Напомним, что ранее появилось видео, как по случаю закрытия сессии Рады 17 июля Арахамия в вышиванке веселился в киевском клубе под "Черный бумер".