Курорт Коблево сравнили с отдыхом в СССР: лежаки в море и люди друг на друге (видео)

Курорт Коблево в Николаевской области отличился ужасными условиями для отдыха и его сравнили с курортом времен СССР.
Об этом рассказали на YouTube-канале Big Family
По словам туристов, море там очень грязное, пляж забит людьми так, что не протолкнуться.
"Людей на пляже много, пройти очень тяжело. Лежаки стоят прямо в море, как их не уносит – я не знаю. Ветер на курорте сильный и большие волны, поэтому море очень грязное", – рассказали отдыхающие.
Отметим, что на улицах курорта совершенно нет людей в защитных масках. Их никто не носит.
Отдыхающие под видео пишут, что такой курорт в последний раз видели во времена Советского союза.
Как мы писали ранее, на курорте Бердянска медузы выживают туристов, купаться без гидрокостюма нереально.