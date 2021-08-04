Курорт Коблево сравнили с отдыхом в СССР: лежаки в море и люди друг на друге (видео)

По словам туристов, море там очень грязное, пляж забит людьми так, что не протолкнуться.

"Людей на пляже много, пройти очень тяжело. Лежаки стоят прямо в море, как их не уносит – я не знаю. Ветер на курорте сильный и большие волны, поэтому море очень грязное", – рассказали отдыхающие.

Отметим, что на улицах курорта совершенно нет людей в защитных масках. Их никто не носит.

Отдыхающие под видео пишут, что такой курорт в последний раз видели во времена Советского союза.