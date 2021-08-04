Курорт Коблево порівняли з відпочинком в СРСР: лежаки в морі і люди один на одному (відео)

Курорт Коблево в Миколаївській області відзначився жахливими умовами для відпочинку і його порівняли з курортом часів СРСР.
Про це розповіли на YouTube-каналі Big Family
За словами туристів, море там дуже брудне, пляж забитий людьми так, що не проштовхнутися.
"Людей на пляжі багато, пройти дуже важко. Лежаки стоять прямо в морі, як їх не зносить - я не знаю. Вітер на курорті сильний і великі хвилі, тому море дуже брудне", - розповіли відпочиваючі.
Відзначимо, що на вулицях курорту абсолютно немає людей в захисних масках. Їх ніхто не носить.
Відпочиваючі під відео пишуть, що такий курорт востаннє бачили за часів Радянського Союзу.
Як ми писали раніше, на курорті Бердянська медузи виживають туристів, купатися без гідрокостюма нереально.