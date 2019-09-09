Курорт на Азовском море опасен для жизни: в сеть попало видео

На известном курорте Азовского моря - поселке Чкалово постоянно происходят обвалы глиняных круч, поэтому место для отдыха становится все опаснее для туристов. Об этом пишет Gazeta.zp.ua. Отмечается, что в поселке обвалы происходят постоянно. Из-за этого берег уменьшился на 2-3 метра.

Мелитопольский блогер Дмитрий Антифеев опубликовал видео, на котором показан масштаб ЧП.

Отмечается, что в поселке пляжи неприспособлены для отдыха, так как море вплотную подходит к глиняной круче. Берег постоянно обваливается. Если захотите спуститься к морю - очень рискуете.

Блогер отмечает, что "это вам не Кирилловка".

Видео: поселок Чкалово на Азовском море (YouTube/Дима Антифеев)

Также на видео показан дом, в котором родился и вырос путешественник Федор Конюхов.

Как мы ранее писали, в сети появилось видео с популярного места отдыха в Запорожской области - Кирилловке. На видео видно, что 7 сентября на пляжах все еще есть люди, которые загорают на берегу моря.

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