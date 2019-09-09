Курорт на Азовському морі небезпечний для життя: у мережу потрапило відео

На відомому курорті Азовського моря - селищі Чкалово постійно відбуваються обвали глиняних круч, тому місце для відпочинку стає все небезпечнішим для туристів. Про це пише Gazeta.zp.ua. Відзначається, що в селищі обвали відбуваються постійно. Через це берег зменшився на 2-3 метри.

Мелітопольський блогер Дмитро Антифєєв опублікував відео, на якому показаний масштаб події.

Наголошується, що в селищі пляжі непристосовані для відпочинку, адже море впритул підходить до глиняних круч. Берег постійно обвалюється. Якщо захочете спуститися до моря - дуже ризикуєте.

Блогер зазначає, що "це вам не Кирилівка".

Відео: селище Чкалово на Азовському морі (YouTube/Діма Антифєєв)

Також на відео показаний будинок, в якому народився і виріс мандрівник Федір Конюхов.

Як ми раніше писали, в мережі з'явилося відео з популярного місця відпочинку в Запорізькій області - Кирилівці. На відео видно, що 7 вересня на пляжах все ще є люди, які засмагають на березі моря.

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