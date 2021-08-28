Куркума может быть опасна для здоровья: врачи раскрыли секретные побочные эффекты

Сочетание с другими продуктами

Куркума в порошке, которую мы чаще всего используем, в сочетании с другими продуктами может вызывать аллергические реакции и даже отравление. В массовом производстве в пакетики с куркумой может попадать мука, пшеница, маниока или рожь. Были случаи, когда в пакете с куркумой оказывался даже свинец. Такое случается, когда производитель пытается удешевить производственный процесс.

Вздутие живота и проблемы с пищеварением

Оказывается, основной ингредиент куркумы – куркумин, может вызывать диарею, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. Этот побочный эффект встречается редко, но это значит, что вы либо имеете непереносимость этого продукта, или слишком много его употребляете.

Головная боль или тошнота

Куркумин является мощным антиоксидантом, поэтому его принимают в виде добавок или в составе приправ. Как показывают исследования, куркумин может вызывать у человека головную боль или тошноту. Часто это связано с большим количеством употребления куркумы. Не налегайте на этот продукт.

Куркума имеет стойкий окрас

Желтый цвет куркумы очень стойкий, поэтому его используют в качестве натурального красителя во многих странах мира. Если вы используете свежую куркуму, то будьте готовы к тому, что ваши руки, пальцы, стол и посуда могут приобрести желтый оттенок, который довольно долго не будет смываться.

Желчный пузырь

В больших количествах куркума может вызвать неприятные последствия для желчного пузыря. Чаще всего такое происходит у тех, кому ранее уже диагностировали различные заболевания желчного пузыря. Куркума вызывает сокращение желчного пузыря, а это может привести к закупорке и нарушению функций. Перед употреблением куркумы проконсультируйтесь с врачом.