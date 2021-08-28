Куркума может быть опасна для здоровья: врачи раскрыли секретные побочные эффекты

Куркума считается полезной приправой с древних времен. Ее используют в кулинарии, медицине, а золотой напиток с куркумой считается уникальным средством для долголетия и здоровья. Куркума обладает противовоспалительным эффектом и ее называют природным антибиотиком.
Однако у куркумы есть строгие противопоказания и она имеет секретные побочные эффекты. Чем может быть опасна куркума, рассказали специалисты Eatthis.
Куркума в порошке, которую мы чаще всего используем, в сочетании с другими продуктами может вызывать аллергические реакции и даже отравление. В массовом производстве в пакетики с куркумой может попадать мука, пшеница, маниока или рожь. Были случаи, когда в пакете с куркумой оказывался даже свинец. Такое случается, когда производитель пытается удешевить производственный процесс.
Оказывается, основной ингредиент куркумы – куркумин, может вызывать диарею, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. Этот побочный эффект встречается редко, но это значит, что вы либо имеете непереносимость этого продукта, или слишком много его употребляете.
Куркумин является мощным антиоксидантом, поэтому его принимают в виде добавок или в составе приправ. Как показывают исследования, куркумин может вызывать у человека головную боль или тошноту. Часто это связано с большим количеством употребления куркумы. Не налегайте на этот продукт.
Желтый цвет куркумы очень стойкий, поэтому его используют в качестве натурального красителя во многих странах мира. Если вы используете свежую куркуму, то будьте готовы к тому, что ваши руки, пальцы, стол и посуда могут приобрести желтый оттенок, который довольно долго не будет смываться.
В больших количествах куркума может вызвать неприятные последствия для желчного пузыря. Чаще всего такое происходит у тех, кому ранее уже диагностировали различные заболевания желчного пузыря. Куркума вызывает сокращение желчного пузыря, а это может привести к закупорке и нарушению функций. Перед употреблением куркумы проконсультируйтесь с врачом.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно самостоятельно приготовить дома популярную грузинскую специю – сванскую соль.
А также рассказывали о том, что врачи назвали самые полезные специи, которые должны быть в каждом доме.