Курка у власному соці з овочами у банці: цей секретний рецепт багато хто не знає

Що вам знадобиться

Курка (можна взяти стегна) – 1,5 або 2 кг

Чорний перець мелений

Зіра - ½ ч. ложки

Коріандр – 1 ч. ложка

Лавровий лист

Сіль

Цибуля - 1 шт. (велика)

Картопля

Морква

Помідори

Зелений горошок

Гриби

Часник

Як приготувати курку

Додаткові інгредієнти можна регулювати залежно від смаків. А картоплю та моркву брати у кількості, необхідній для наповненості банок.

Курку нарізаємо на порційні шматки. Овочі миємо, чистимо і нарізаємо кубиками. Часник – пластівцями. У велику миску складаємо м'ясо, овочі, додаємо спеції та все добре перемішуємо, щоб курка підмаринувалася.

Беремо 3-літрову банку й укладаємо в неї м'ясо з овочами шарами: шар м'яса, шар овочів, потім шар часнику, шар помідорів та лавровий лист. І таким чином - до самого верху.

Перед поміщенням банки в духовку обов'язково перевірте, щоб не було тріщин або сколів.

Коли банку заповнили повністю, поставте в духовку - холодну і тільки холодну. Верх банки накрийте фольгою. І тільки після цього її вмикайте, виставляйте температуру на 180 градусів і томіть не менше 90 хвилин.

До речі, за цим рецептом можна зробити курку з овочами не в 3-літровій банці, а кілька порцій у банках меншого розміру.

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