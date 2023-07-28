Курка у власному соці з овочами у банці: цей секретний рецепт багато хто не знає

Приготувати курку в духовці дуже просто. Але існують рецепти, які дозволяють не використовувати жир або воду, а м'ясо зробиться дуже ніжним, що тане в роті.
Як зробити курку у власному соку з овочами – читайте у матеріалі нижче.
Додаткові інгредієнти можна регулювати залежно від смаків. А картоплю та моркву брати у кількості, необхідній для наповненості банок.
Курку нарізаємо на порційні шматки. Овочі миємо, чистимо і нарізаємо кубиками. Часник – пластівцями. У велику миску складаємо м'ясо, овочі, додаємо спеції та все добре перемішуємо, щоб курка підмаринувалася.
Беремо 3-літрову банку й укладаємо в неї м'ясо з овочами шарами: шар м'яса, шар овочів, потім шар часнику, шар помідорів та лавровий лист. І таким чином - до самого верху.
Перед поміщенням банки в духовку обов'язково перевірте, щоб не було тріщин або сколів.
Коли банку заповнили повністю, поставте в духовку - холодну і тільки холодну. Верх банки накрийте фольгою. І тільки після цього її вмикайте, виставляйте температуру на 180 градусів і томіть не менше 90 хвилин.
До речі, за цим рецептом можна зробити курку з овочами не в 3-літровій банці, а кілька порцій у банках меншого розміру.
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До речі, раніше ми писали про те, чи потрібні яйця у сирниках.
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