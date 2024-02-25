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Кури погано несуться? Ці перевірені поради раз та назавжди вирішать проблему

Неділя 25 лютого 2024 18:14
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Кури погано несуться? Ці перевірені поради раз та назавжди вирішать проблему Чому кури погано несуться (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Взимку та на початку весни кури погано несуться, а фермерам доводиться ламати голову та всіма силами шукати можливість допомогти птахам. Втім, існує декілька перевірених лайфхаків, завдяки яким кури почнуть нестися так, що ви не знатимете, куди подіти яйця.

Як зробити так, щоб кури неслися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Кіцмань City, Feed&Life, Вікіпедія.

Чому кури погано несуться

Найчастіше ця проблема виникає взимку та на початку весни, через морози, погане освітлення та неякісне харчування. Дбайте про птахів, аби вони завжди отримували різноманітний корм й не були голодними.

Як допомогти курям краще нестися: способи, що дійсно працюють

Чому кури дають мало яєць (фото: freepik.com)

Як зробити так, щоб кури неслися

Існує декілька варіантів. Усі вони будуть найбільш ефективними, якщо ви почнете доглядати за птахами комплексно.

Зробіть для курей теплий, просторий та освітлений пташник

Не шкодуйте сил та грошей, аби забезпечити максимально комфортні умови, тільки так птахи будуть гарно нестися. Курник має бути чистим, сухим, теплим та з освітленням.

Стежте, щоб кури не клювали свої яйця

Іноді вони можуть з'їдати власні яйця, а тому ви навіть не помітите, скільки їх було. Тому зробіть гніздо так, аби курка не бачила яйця, які вона знесла, для цього можна приглушити світло або зробити гніздечка під кутом.

Вчені визначилися з користію яєць для здоров'я (freepik.com)

Як зробити, щоб кури почали нестися (фото: freepik.com)

Допоможіть птахам позбавитися паразитів

Для цього поставте у курник таз із піском, курки почнуть купатися в ньому, а воші та інші шкідливі комахи зникнуть.

Додайте вітаміни та зробіть харчування курей повноцінним

Для того, аби кури неслися, спробуйте годувати їх:

  • злаками
  • вареною товченою картоплею
  • коренеплодами
  • сушеною кропивою.

Їжа має бути теплою, так кури набагато більше їдять. Окрім цього, спробуйте ефективний "хак", перевірений роками.

Повісьте у курнику цілу капусту або буряки чи моркву. Кури почнуть стрибати, аби дзьобати смаколик, завдяки чому вони будуть багато рухатися та отримувати корисні вітаміни.

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