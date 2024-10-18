UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Не купуйте їх: лікарі назвали шкарпетки, які можуть нашкодити ногам

Які шкарпетки можуть нашкодити ногам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шкарпетки забезпечують захист ніг та допомогають контролювати вологість. Однак, деякі види можуть завдати лише шкоди, тому варто уникати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Ортопед

Важливо, що носіння кросівок без взуття може розвинути мікоз стопи, грибкові нігті та мозолі.

Раніше ми повідомляли, чи потрібно вивертати шкарпетки навиворіт при пранні.

Читайте також, що буде, якщо сидіти "нога на ногу".

Читайте РБК-Україна в Google News
носкиЗдоров'я