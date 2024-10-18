Не купуйте їх: лікарі назвали шкарпетки, які можуть нашкодити ногам

Шкарпетки забезпечують захист ніг та допомогають контролювати вологість. Однак, деякі види можуть завдати лише шкоди, тому варто уникати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Уникайте чорних шкарпеток

Ортопед Чендлер Хаббард розповів, к оли ви носите темні або чорні шкарпетки, то барвник може пофарбувати ноги.

Це може імітувати появу синця або ураження шкіри. До того ж це може викликати подразнення та потенційно контактний дерматит або алергічну реакцію.

Якщо ви збираєтеся купувати темні шкарпетки, то лікар рекомендує випрати їх перед тим, як одягнути, щоб зменшити ймовірність забарвлення шкіри та нігтів.

Доктор Ебоні Вінсент-Сліт, сертифікований ортопед і хірург зазначив, що чорні шкарпетки часто погано пропускають повітря. Матеріал також може застрягти під нігтями ніг, що може призвести до грибка.

До того ж експерт рекомендує перед покупкою перевірити шкарпетки рукою, щоб побачити, наскільки гнучкий матеріал.

Уникайте шкарпеток, які затримують вологу

Правильні тканини важливі, тому що вони можуть відводити вологу та запобігати таким проблемам, як грибок стопи та нігтів.

За словами Хаббарда, для виготовлення шкарпеток використовуються три основні типи тканин: бавовна, вовна та синтетика.

Бавовна традиційно не дуже добре вбирає вологу, вона просто залишає її на шкірі. Вовна трохи краща, але зазвичай вона товща, тому люди не люблять носити її влітку.

Більшість людей люблять носити синтетичні шкарпетки, які є сумішшю різних матеріалів і зазвичай добре відводять вологу. Але це може залежати від людини. Наприклад, якщо ви не дуже потієте, ви можете віддати перевагу бавовняним або вовняним шкарпеткам.

Уникайте шкарпеток, які не підходять

Якщо шкарпетка надто вільно сидить на нозі, то вона може зісковзнути у черевик і спричинити тертя або призвести до пухирів чи мозолів. До того ж, якщо вона занадто тісна, то може обмежити кровотік.

"Шкарпетки повинні добре підходити, особливо навколо пальців і в область п’ят, сильно не натягуючись. Рухи ніг не повинні бути обмеженими", - додав ортопед.

Є навіть варіанти лівого та правого носка, які моделюють контур кожної стопи та можуть бути більш зручними, особливо для спортсменів.

Ніколи не надягайте брудні шкарпетки

На ногах накопичується багато поту, жири та бруду.

Носіння брудних шкарпеток може призвести до проблем зі здоров’ям ніг, таких як подразнення шкіри та грибкові інфекції. Навіть якщо ваші шкарпетки не виглядають брудними або спітнілими, ви повинні носити нову пару щодня.

Важливо, що носіння кросівок без взуття може розвинути мікоз стопи, грибкові нігті та мозолі.

Дірки у шкарпетках зазвичай виникають у місцях, де вони найбільше розтягуються. Носіння шкарпеток з дірками може спричинити появу пухирів і піддати ноги впливу бруду та вологи.