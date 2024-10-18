Не покупайте их: врачи назвали носки, которые могут навредить ногам

Носки обеспечивают защиту ног и помогают контролировать влажность. Однако некоторые виды могут нанести только вред, поэтому следует избегать их.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Избегайте черных носков

Ортопед Чендлер Хаббард рассказал, когда вы носите темные или черные носки, то краситель может покрасить ноги.

Это может имитировать появление синяка или поражение кожи. К тому же, это может вызвать раздражение и потенциально контактный дерматит или аллергическую реакцию.

Если вы собираетесь покупать темные носки, то врач рекомендует постирать их перед тем, как одеть, чтобы снизить вероятность окраски кожи и ногтей.

Доктор Эбони Винсент-Слит, сертифицированный ортопед и хирург отметил, что черные носки часто плохо пропускают воздух. Материал также может застрять под ногтями, что может привести к грибку.

К тому же эксперт рекомендует перед покупкой проверить носки рукой, чтобы увидеть, насколько гибкий материал.

Избегайте носков, задерживающих влагу

Правильные ткани важны, потому что они могут отводить влагу и предотвращать такие проблемы, как грибок стопы и ногтей.

По словам Хаббарда, для изготовления носков используются три основных типа тканей: хлопок, шерсть и синтетика.

Хлопок традиционно не очень хорошо впитывает влагу, он просто оставляет его на коже. Шерсть немного лучше, но обычно она толще, поэтому люди не любят носить ее летом.

Большинство людей любят носить синтетические носки, которые являются смесью разных материалов и обычно хорошо отводят влагу. Но это может зависеть от человека. Например, если вы не очень потеете, вы можете предпочесть хлопчатобумажные или шерстяные носки.

Избегайте носков, которые не подходят

Если носок слишком свободно сидит на ноге, то он может соскользнуть в ботинок и вызвать трение или привести к волдырям или мозолям. К тому же если он тесной, то может ограничить кровоток.

"Носки должны хорошо подходить, особенно вокруг пальцев и в область пяток, сильно не натягиваясь. Движения ног не должны быть ограничены", - добавил ортопед.

Есть даже варианты левого и правого носка, которые моделируют контур каждой стопы и могут быть удобнее, особенно для спортсменов.

Никогда не надевайте грязные носки

На ногах скапливается много пота, жиров и грязи.

Ношение грязных носков может привести к проблемам со здоровьем ног, таким как раздражение кожи и грибковые инфекции. Даже если ваши носки не выглядят грязными или потными, вы должны носить новую пару каждый день.

Важно, что ношение кроссовок без обуви может развить микоз стопы, грибковые ногти и мозоли.

Дыры в носках обычно возникают в местах, где они больше всего растягиваются. Ношение носков с дырками может вызвать появление волдырей и подвергнуть ноги воздействию грязи и влаги.