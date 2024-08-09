Не купуйте такі меблі! 5 ознак критично поганої якості

Покупка меблів - справа недешева. Меблі повинні бути міцними та служити роками, або навіть десятиріччями. Але, на жаль, більшість сучасних меблів далекі від таких стандартів якості. Як розпізнати меблі поганої якості перед покупкою, щоб не пошкодувати через пару років?

РБК-Україна (проект Styler) вибрало 5 найважливіших ознак тих меблів, яких краще уникати при покупці та використанні.

Уникайте шпону

Шпон - це тонкий шар деревини, зазвичай товщиною близько трьох міліметрів, який використовується для покриття деревини нижчої якості та надання меблям більш привабливого вигляду. Це серйозна ознака небезпеки. Дерево зі шпоном менш міцне і може легко розщепитися.

Найгірший тип шпону - це дерев'яний ламінат, який являє собою шар паперу або пластику з відтворенням текстури деревини, що наноситься на дешеві матеріали, такі як ДСП.

Як правило, купівля меблів, які повністю зроблені з дерева, на відміну від ламінату, шпону чи ДСП, є ознакою якості. Цілісні дерев'яні вироби зазвичай витримують більше зносу, особливо якщо вони піддаються впливу води, тоді як вироби з ДСП можуть набухати через вологість, а шпон може відшаровуватися або тріскатися.

Перевірте щільність м'якого наповнювача

Коли ви купуєте м’які меблі, важливо перевірити комфорт і щільність піни усередині. Жорсткі або провислі подушки можуть свідчити про те, що матеріали наповнювача не є високоякісними.

Навіть розстібніть зовнішні чохли, щоб переконатися, що наповнювач усередині товстий і покритий волокном.

Якщо у вас є можливість, сідайте на виріб і переконайтеся, що він зручний, а не надто жорсткий (фото: Freepik.com)

Перевірте з’єднання деталей

Спосіб, яким дерев’яні деталі утримуються разом - шляхом з’єднань - вказує на якість виробу. Не соромтеся запитати у продавця про тип з’єднання, яке використовується. Наприклад, з’єднання типу "ластівчин хвіст" є ознакою міцності, тоді як меблі, з’єднані цвяхами, не витримують великої ваги.

Уникайте меблів із з’єднаннями, що є склеєними, скріпленими скобами, прибитими або прикрученими. Такі меблі можуть легко розвалитися. З іншого боку, шипові або «ластівчині» з’єднання більш стійкі та міцні.

Переконайтеся, що весь виріб міцний

Немає нічого більш дратівливого, ніж хиткий стіл або стілець.

Перш ніж замовляти меблі, переконайтеся, що вони міцні та надійні: не скриплять, не хитаються, перевірте відгуки в Інтернеті.

До позитивних характеристик можна віднести шухляди, які легко ковзають, ніжки, виготовлені з цільної деревини, які не приклеєні та не прибиті цвяхами, або опори (дерев’яні деталі, що з’єднують дві ніжки біля підлоги для додаткової міцності).

Ще однією гарною ознакою є те, коли ручка та ніжка або спинка та ніжка стільця виготовлені з одного суцільного шматка деревини.

Уявіть собі, що недостатньо міцні меблі навіть підіймати небезпечно (фото: Freepik.com)

Обирайте якісні тканини

Тканини також можуть впливати на стан меблів. Обирайте щільно сплетену тканину з високою кількістю ниток, яка щільно прилягає до каркаса та оббивки. Зверніть увагу на рівні шви та кант і подушки із застібками-блискавками.

Уникайте матеріалів, які легко кошлатяться при терті, підкладки, що просвічуються через тканину, принтів, які стираються або вигоряють, і візерунків, які не збігаються та не відповідають швам.

Для м’яких меблів переконайтеся, що візерунок правильно вирівняний, а у обшитих виробів є підкладка. Перевірте у виробника деталі тканини (тканини підвищеної зносостійкості ідеально підходять для більшості будинків).