Купить квартиру в Киеве станет труднее: эксперты назвали причину

Цены на квартиры в Киеве будут расти (фото: РБК-Украина)

Цены на квартиры в Киеве существенно возрастут уже в ближайшее время

Купить квартиру в Киеве в ближайшем будущем станет труднее. Об этом говорят эксперты. Так, цены на первичном рынке жилой недвижимости уже к концу года могут возрасти ориентировочно на 10%.

Правда, все будет зависеть от стоимости стройматериалов, роста заработной платы, горючего, говорит основатель Investment Development Property Игорь Черненко.

Кроме того, на стоимость жилья влияет и курс доллара. Если гривна будет крепкой и будет держаться в пределах 25 грн / $, то динамика изменения цены на рынке недвижимости значительно не изменится - подорожание будет в пределах 5%. Но есть одно но.

"Больший рост возможен лишь на тех проектах, где существенно изменится этап развития проекта (например, на финальном этапе строительства). Здесь есть даже вероятность поднятия цен более, чем на 12%", - говорит заместитель директора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании "Обрій Олеся Перчак.

Эксперт также отмечает, что в случае повышения курса доллара до 28-29 грн, цена на квартиры изменится более существенно.

"За осенний период она может вырасти на 15-18% в зависимости от объекта недвижимости", - отметила Олеся Перчак.

Цены на квартиры в Киеве будут расти (фото: РБК-Украина)

Вторичный рынок

На вторичном рынке недвижимости ситуация будет более стабильной, говорят эксперты. По словам Игоря Черненко, здесь на цену будет влиять тип дома, его расположение и возраст, техническое состояние, этаж, площадь, развитость инфраструктуры.

"Впрочем, стоит учитывать и политико-экономические изменения в стране, влияние которых сложно прогнозировать", - добавил он.

Между тем, говорит Черненко, в столице сегодня наблюдается стабильный спрос на аренду недвижимости в респектабельных районах, что является неплохим сигналом для инвесторов, которые сейчас выбирают объекты для инвестирования. Так, окупаемость квартиры на Печерске сейчас около 10 лет, что весьма неплохо.

Цены на квартиры в Киеве будут расти (фото: РБК-Украина)

Когда лучше покупать квартиру в Киеве

Момент для покупки жилья сейчас не очень удачный, выбор на рынке огромный, но реально построенных и готовых квартир в новостройках достаточно мало. Такое мнение высказал проектант столичного архитектурного бюро "Аспект" Тарас Годованец.

"Большинство продаются на этапе строительства. Следует не забывать, что идет негативная тенденция относительно затягивания сроков строительства новых жилых комплексов и их ввода в эксплуатацию. Цены в целом разные (от $750-1300 в эконом сегменте), однако на готовые квартиры без отделки цена стартует от $1000. Итак, на данный момент стоимость растет, но что будет дальше - неизвестно, ведь ситуация будет зависеть от многих факторов (в основном сейчас - от политических решений)",- рассказал Тарас Годованец.

Олеся Перчак также отмечает, что лучшее время приобретение недвижимости в столице уже прошло.

"Предложения застройщиков летнего периода текущего года для покупателей были самыми привлекательными по сравнению с другими периодами года. Можно конечно и дождаться января, когда снова появятся интересные инициативы от застройщиков. Однако стоит понимать, что выбор квартир может быть уже достаточно ограниченным", - пояснила Перчак.

Когда лучше покупать квартиру - знают эксперты (фото: РБК-Украина)