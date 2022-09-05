Купили на AliExpress? В России показали свои электрокары Evolute и опозорились (фото)

В Москве на велошоу показали электрокары Evolute, которые должны "утереть нос" западным производителям автомобилей, показав "мощь" российского автопрома (точнее того, что от него осталось).

Но, как и стоило ожидать, россияне в очередной раз опозорились со своим "отечественным" ноу-хау. Почему - читайте ниже в материале Styler .

Почему Evolute - это позор

На московском "Велофестивале" были представлены седан i-PRO, кроссовер i-JOY и кросс-купе i-JET.

Вот так выглядят "российские" электрокары (фото: t.me/evolute_electrocars)

В сети сразу обратили внимание на несколько нюансов, которые вряд ли позволят массово производить такие электрокары в РФ.

Итак. Первый момент: из-за санкций производители Evolute банально не смогут закупать материал для создания электрокаров, в частности - литий-ионные батареи. Решить эту проблему россиянам позволят разве что педали в салоне машины.

Второе. Дизайн машин, представленных широкой общественности, почти полностью идентичен дизайну уже существующих автомобилей китайского концерна Dongfeng. Сравните, например, с Dongfeng Seres 3, Dongfeng Seres SF5 и Dongfeng Aeolus E70.

Dongfeng Seres 3 (фото: dfm-global.com)

Dongfeng Seres SF5 (фото: dfm-global.com)

Dongfeng Aeolus E70 (фото: dfm-global.com)

Да что уж там говорить: россияне в открытую говорят, что их отечественная компания Evolute будет продавать не оригинальные автомобили, а вышеупомянутые китайские машины под собственной маркой.

Такой вот он "российский" автопром.

Реакция сети на "российские" электрокары

Одним словом, желание россиян посоперничать с Германией, Японией, США и другими странами в производстве авто, вызывает откровенный смех даже у самих жителей РФ.

"Ну хорошо, продадут они эти три автомобиля, купленные на AliExpress, а дальше что? Четвертый "делать" будут?" - задают риторический вопрос пользователи сети.

В соцсетях также пишут, что эти электрокары будут производиться "на том же заводе, что и танк Армата, YotaPhone и Ё-мобиль". Напомним, что все эти амбициозные проекты, в которые Кремль и российские чиновники влили кучу денег и которые были громко распиарены, загнулись, так и не успев стать на конвейер.

Добавим, что в РФ планируют выпускать (точнее, закупать) более 100 тысяч "доступных электромобилей" в год.

Возможно, их будут раздавать родственникам погибших в Украине российских солдат-оккупантов вместо устаревшей "Лады Калины"?..