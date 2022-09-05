Купили на AliExpress? У Росії показали свої електрокари Evolute і зганьбилися (фото)
У Москві на велошоу показали електрокари Evolute, які повинні "втерти носа" західним виробникам автомобілів, показавши "міць" російського автопрому (точніше того, що від нього залишилося).
Але, як і варто було очікувати, росіяни в черговий раз зганьбилися зі своїм "вітчизняним" ноу-хау. Чому - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чому Evolute - це ганьба
На московському "Велофестивалі" були представлені седан i-PRO, кросовер i-JOY і крос-купе i-JET.
Ось так виглядають "російські" електрокари (фото: t.me/evolute_electrocars)
У мережі відразу звернули увагу на кілька нюансів, які навряд чи дозволять масово виробляти такі електрокари у РФ.
Отже. Перший момент: через санкції виробники Evolute банально не зможуть закуповувати матеріал для створення електрокарів, зокрема - літій-іонні батареї. Розв'язати цю проблему росіянам дозволять хіба що педалі в салоні машини.
Друге. Дизайн машин, представлених широкому загалу, майже повністю ідентичний дизайну вже існуючих автомобілів китайського концерну Dongfeng. Порівняйте, наприклад, з Dongfeng Seres 3, Dongfeng Seres SF5 і Dongfeng Aeolus E70.
Dongfeng Seres 3 (фото: dfm-global.com)
Dongfeng Seres SF5 (фото: dfm-global.com)
Dongfeng Aeolus E70 (фото: dfm-global.com)
Та що вже там говорити: росіяни у відкриту кажуть, що їх вітчизняна компанія Evolute продаватиме не оригінальні автомобілі, а вищезгадані китайські машини під власною маркою.
Такий ось він "російський" автопром.
Реакція мережі на "російські" електрокари
Одним словом, бажання росіян позмагатися з Німеччиною, Японією, США та іншими країнами у виробництві авто, викликає відвертий сміх навіть у самих жителів РФ.
"Ну добре, продадуть вони ці три автомобілі, куплені на AliExpress, а далі що? Четвертий "робити" будуть?"- ставлять риторичне питання користувачі Мережі.
У соцмережах також пишуть, що ці електрокари будуть проводитися "на тому ж заводі, що і танк Армата, YotaPhone та Е-мобіль". Нагадаємо, що всі ці амбітні проєкти, в які Кремль і російські чиновники влили купу грошей і які були голосно розпіарені, загнулися, так і не встигнувши стати на конвеєр.
Додамо, що у РФ планують випускати (точніше, закуповувати) понад 100 тисяч "доступних електромобілів" на рік.
Можливо, їх роздаватимуть родичам загиблих в Україні російських солдатів-окупантів замість застарілої "Лади Калини"?..
Раніше ми писали про те, як російських туристів ганьблять у Франції.
А тим часом "поїхавший" Путін вважає країною висхідного сонця РФ, а не Японію.