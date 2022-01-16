Как купаться на Крещение и не заболеть: кому нельзя окунаться в ледяную воду

Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.

Подготовку к купанию в ледяной воде нужно начинать заранее и постепенно снижать температуру воды. Обычно люди практикуют холодный душ и обливания, а длительность процедур и температуру меняют постепенно.

Как правильно окунаться в ледяную воду

Перед погружением в ледяную воду нужно обязательно сделать разминку. Прыгать с разбега не рекомендуется – сначала нужно намочить лицо, грудь, живот и спину, а после этого можно погрузиться по шею.

С головой нырять также не стоит – это может привести к резкому переохлаждению организма. В холодной воде нельзя находиться долго, достаточно 3-5 секунд.

Люди, которые годами практикуют моржевание и регулярно закаляются, могут поплавать дольше – 1,5-2 минуты.

После купания мокрую одежду нужно снять как можно быстрее и энергично растереться полотенцем, а потом быстро одеться в сухую и теплую одежду.

Подбирайте просторную одежду, которая легко и быстро надевается, без пуговиц и шнуровок.

Как вести себя после купания

Прислушайтесь к своему организму, так как реакция на холод у каждого человека индивидуальная. Она зависит от возраста, пола, физической подготовки и общего состояния здоровья.

Резкая смена температуры может вызвать головокружение и обморок, рвоту и шум в ушах, спазмы коронарных артерий, аритмию, остановку сердца и судороги. Такие проявления могут быть даже у самых здоровых людей.

Важные правила о купании

Перед погружением в ледяную воду нельзя употреблять алкоголь и курить. Алкоголь расширяет периферические сосуды и это приводит к увеличению теплоотдачи. А курение нарушает кровообращение и увеличивает охлаждение.

Перед купанием в ледяной воде обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, так как эта процедура может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Кому категорически нельзя купаться на Крещение

Людям с заболеваниями носоглотки, придаточных пазух, среднего отита

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы

При болезнях центральной нервной системы и после тяжелых травм черепа

При заболеваниях периферической нервной системы

При сахарном диабете и тиреотоксикозе

При глаукоме и конъюнктивитах

Людям с болезнями органов дыхания

При заболеваниях мочеполовой системы

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

При кожных и венерических заболеваниях

При наличии больших послеожоговых рубцов

Также не стоит окунаться в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети более старшего возраста могут купаться только под наблюдением взрослых.