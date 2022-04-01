Эти культуры лучше всего сеять в апреле: урожай будет огромным!

Какие овощи и цветы нужно высевать на рассаду в апреле? Этот вопрос сегодня, в первый день второго месяца весны, очень актуален. Но все украинцы знают, что выращивание овощей зависит от многих факторов: это и климатическая зона, условия выращивания культуры и тому подобное.
Какими семенами следует закупиться украинцам уже сейчас - читайте в нашем материале ниже.
Капуста
Головка краснокочанного сорта капусты начинает расти с конца марта и практически весь апрель. Вегетативный период у нее около 110 дней. Поэтому уже в конце лета-начале осени можно будет собирать урожай.
Отметим, что эта капуста не боится холода и отлично растет в экстремальных условиях.
Капуста (фото: pixabay.com)
В апреле также нужно высевать пекинскую капусту. Однако помните: она хоть и созревает быстро, но вообще не переносит летнюю жару.
Корнеплоды
Апрель-начало мая также хороший период для посева моркови. Однако важно соблюдать температурный режим для прорастания и для роста, который составляет плюс-минус 15 градусов.
Также в конце апреля традиционно высаживают в открытый грунт редиску, дайкон, салат и всевозможную зелень. Если необходимо, то можно высадить эти культуры под пленку или в теплицу.
Морковь (фото: pixabay.com)
Бахчевые культуры
Тыкву на рассаду тоже можно сеять в начале апреле. А вот под конец месяца, или даже в начале мая, следует сеять на рассаду кабачки и патиссоны.
Хотя, к слову, многие огородники предпочитают все эти культуры высаживать сразу в открытый грунт, предварительно замочив семена.
Кабачки (фото: pixabay.com)
Огурцы
Рассадный период огурцов, в зависимости от объема, составляет 3-4 недели.
Самыми приемлемыми для апреля специалисты называют такие гибриды и сорта как герман и абсолют, а также зозуля.
Огурцы (фото: pixabay.com)
Цветы
Апрель отлично подходит для выращивания неприхотливых цветов, которые выращиваются и через рассаду для получения более долгого и раннего цветения. Например, георгины, бархатцы и другие.
Георгины (фото: pixabay.com)
Читайте также о том, как вырастить на балконе свежую зелень и не только.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.