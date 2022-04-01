Эти культуры лучше всего сеять в апреле: урожай будет огромным!

Что нужно сеять и садить в апреле 2022

Капуста

Головка краснокочанного сорта капусты начинает расти с конца марта и практически весь апрель. Вегетативный период у нее около 110 дней. Поэтому уже в конце лета-начале осени можно будет собирать урожай.

Отметим, что эта капуста не боится холода и отлично растет в экстремальных условиях.

Капуста (фото: pixabay.com)

В апреле также нужно высевать пекинскую капусту. Однако помните: она хоть и созревает быстро, но вообще не переносит летнюю жару.

Корнеплоды

Апрель-начало мая также хороший период для посева моркови. Однако важно соблюдать температурный режим для прорастания и для роста, который составляет плюс-минус 15 градусов.

Также в конце апреля традиционно высаживают в открытый грунт редиску, дайкон, салат и всевозможную зелень. Если необходимо, то можно высадить эти культуры под пленку или в теплицу.

Морковь (фото: pixabay.com)

Бахчевые культуры

Тыкву на рассаду тоже можно сеять в начале апреле. А вот под конец месяца, или даже в начале мая, следует сеять на рассаду кабачки и патиссоны.

Хотя, к слову, многие огородники предпочитают все эти культуры высаживать сразу в открытый грунт, предварительно замочив семена.

Кабачки (фото: pixabay.com)

Огурцы

Рассадный период огурцов, в зависимости от объема, составляет 3-4 недели.

Самыми приемлемыми для апреля специалисты называют такие гибриды и сорта как герман и абсолют, а также зозуля.

Огурцы (фото: pixabay.com)

Цветы

Апрель отлично подходит для выращивания неприхотливых цветов, которые выращиваются и через рассаду для получения более долгого и раннего цветения. Например, георгины, бархатцы и другие.

Георгины (фото: pixabay.com)