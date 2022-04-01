Ці культури найкраще сіяти в квітні: урожай буде величезним!

Які овочі і квіти потрібно висівати на розсаду в квітні? Це питання сьогодні, в перший день другого місяця весни, дуже актуальне. Але всі українці знають, що вирощування овочів залежить від багатьох факторів: це і кліматична зона, умови вирощування культури тощо.
Яким насінням слід закупитися українцям вже зараз - читайте в нашому матеріалі нижче.
Капуста
Головка червонокачанної сорти капусти починає рости з кінця березня і практично весь квітень. Вегетативний період у неї близько 110 днів. Тому вже в кінці літа-на початку осені можна буде збирати урожай.
Відзначимо, що ця капуста не боїться холоду і відмінно росте в екстремальних умовах.
Капуста (фото :pixabay.com)
У квітні також потрібно висівати пекінську капусту. Однак пам'ятайте: вона хоч і дозріває швидко, але взагалі не переносить літню спеку.
Коренеплоди
Квітень-початок травня також хороший період для посіву моркви. Однак важливо дотримуватися температурного режиму для проростання і для зростання, який становить плюс-мінус 15 градусів.
Також в кінці квітня традиційно висаджують у відкритий грунт редьку, дайкон, салат і всіляку зелень. Якщо необхідно, то можна висадити ці культури під плівку або в теплицю.
Морква (фото: pixabay.com)
Баштанні культури
Гарбуз на розсаду теж можна сіяти на початку квітні. А ось під кінець місяця, або навіть на початку травня, слід сіяти на розсаду кабачки і патисони.
Хоча, до слова, багато городників вважають за краще всі ці культури висаджувати відразу у відкритий грунт, попередньо замочивши насіння.
Кабачки (фото: pixabay.com)
Огірок
Розсадний період огірків, в залежності від обсягу, становить 3-4 тижні.
Найприйнятнішими для квітня фахівці називають такі гібриди і сорти як герман і абсолют, а також зозуля.
Огірки (фото: pixabay.com)
Квіти
Квітень відмінно підходить для вирощування невибагливих квітів, які вирощуються і через розсаду для отримання більш довгого і раннього цвітіння. Наприклад, жоржини, чорнобривці та інші.
Жоржини (фото: pixabay.com)
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