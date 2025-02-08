"Культура моя!" FIЇNKA "запалила" Нацвідбір яскравим виступом (відео)

Виступ FIЇNKA на Нацвідборі

"Вона щира, справжня, драйвова, запальна - FIЇNKA, і це її Культура", - так представила співачку Тіна Кароль.



FIЇNKA (фото надане співачкою)

В інтерв'ю РБК-Україна співачка розповідала, що хоче донести важливий меседж не лише для глядачів Євробачення. В першу чергу, вона хоче донести важливі сенси українцям.



FIЇNKA на Нацвідборі (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

"Хочу нагадати про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури", - говорила FIЇNKA.

FIЇNKA на Нацвідборі (фото надане співачкою)

"І коли вже отут ми це все пройдемо, я тут всім нагадаю, і якщо мені вдасться представляти Україну в Європі, я хочу донести до них оце. Що ми тому такі круті, ми тому така сильна нація, бо ми вміємо єднатися, і тому наша культура живе й нині. Я хочу, щоб наша культура звучала. Українська культура - вона є. Ми не десь там, не хтось, ми не без роду та без плем'я, нас не можуть окупувати і забрати, це нереально. Тому що ми і по цей час цінуємо своє і воно в нас є. Ось це мені хочеться донести", - зазначила вона.

FIЇNKA (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

Ось декілька рядків з її пісні:

"Культура моя, культура

Культура моя, культура

Культура моя, культура

Шіда-ріда, гей, гей

Єкби не цимбали, шо струни вривали

Я би'м не співала і знати б не знала

Єк нанашки світють свічки

Палют печі на калачі

Аби своє та й пред людьми

Душя у небі тіло на землі

Шіда-ріда свій до свого

Шіда-ріда по своє

Єк пизнаєш рідне слово

Тогди й взнаєш ким ти є".

Реакція журі

"Дуже гарно, енергетично насичено... Сподіваюся, ви поїдете представляти Україну.. Було круто, дякую дуже", - сказав Сергій Танчинець.



Павленко оцінила виступ Фіїнки (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

Катерина Павленко почала свій коментар зі слів: "Гуцули рулять". Вона високо оцінила виступ і зізналася, що була сильно здивована, адже не очікувала почути настільки гарний номер наживо.