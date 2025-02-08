"Культура моя!" FIЇNKA "зажгла" Нацотбор ярким выступлением (видео)

Выступление FIЇNKA на Нацотборе

"Она искренняя, настоящая, драйвовая, зажигательная - FIЇNKA, и это ее Культура", - так представила певицу Тина Кароль.

FIЇNKA (фото предоставлено певицей)

В интервью РБК-Украина певица рассказывала, что хочет донести важный месседж не только для зрителей Евровидения. В первую очередь, она хочет донести важные смыслы украинцам.



FIЇNKA на Нацотборе (скриншот трансляции "Суспільне культура")

"Хочу напомнить о том, что нужно объединяться, держаться своего. У меня есть важный лозунг: "Свій до свого по своє". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры", - говорила FIЇNKA.



FIЇNKA на Нацотборе (фото предоставлено певицей)

"И когда уже тут мы это все пройдем, я здесь всем напомню, и если мне удастся представлять Украину в Европе, я хочу донести до них это. Что мы потому такие крутые, мы потому такая сильная нация, потому что мы умеем объединяться, и поэтому наша культура живет и сейчас. Я хочу, чтобы наша культура звучала. Украинская культура - она есть. Мы не где-то там, не кто-то, мы не без рода и без племени, нас не могут оккупировать и забрать, это нереально. Потому что мы и сейчас ценим свое и оно у нас есть. Вот это мне хочется донести", - отметила она.

FIЇNKA (скриншот трансляции "Суспільне культура")

Вот несколько строк из ее песни:

"Культура моя, культура

Культура моя, культура

Культура моя, культура

Шіда-ріда, гей, гей

Єкби не цимбали, шо струни вривали

Я би'м не співала і знати б не знала

Єк нанашки світють свічки

Палют печі на калачі

Аби своє та й пред людьми

Душя у небі тіло на землі

Шіда-ріда свій до свого

Шіда-ріда по своє

Єк пизнаєш рідне слово

Тогди й взнаєш ким ти є".

Реакция жюри

"Очень хорошо, энергетически насыщенно. Надеюсь, вы поедете представлять Украину... Было круто, спасибо большое", - сказал Сергей Танчинец.



Павленко оценила выступление Фиинки (скриншот трансляции "Суспільне культура")

Екатерина Павленко начала свой комментарий со слов: "Гуцулы рулят". Она высоко оценила выступление и призналась, что была сильно удивлена, ведь не ожидала услышать настолько хороший номер вживую.