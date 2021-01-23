Культовый украинский певец жестко высказался о распаде России: не место им в раю

Знаменитый украинский музыкант, фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко на фоне сегодняшних массовых протестов в России резко высказался о ее распаде. Также артист выразил уверенность, что это просто неминуемо, по аналогии с СССР.

Рокер 23 января на своей странице в Facebook признался, что мечтает стать свидетелем такого распада РФ.

"Это то, что я мечтаю увидеть воочию еще за свою жизнь. Разделение на десятки независимых стран, которые сами себя держат в заложниках гнилой системы. А в центре всего этого беспорядка останется маленькое вонючее московское болото. То, чем и является эта недострана", - пишет Юрченко

Музыкант считает, что этот процесс - необратимый, как и распад Советского союза, который он пережил.

"Но... Слабаки они. Рабы. Не место им в раю. А мы - сильные! Мы - другие! Мы - не рабы! И это еще одно доказательство, что Украина не Россия. Аминь!" - говорится в публикации.

Свой пост Юрченко сопроводил хэштегом #КрахРоссийскойИмперии.

Пользователи сети стали развивать тему, а некоторые в шутку стали "сватать" музыканта в политику. На это Юрченко тоже с иронией ответил, что "уже в политике давно", и вообще работает в СБУ с 1996 года музыкантом под прикрытием, имеет даже наградной пистолет с дарственной надписью от тогдашнего президента: "на нем так и написано: - "Украина - не Россия!" Л.Кучма".

Ранее Юрко Юрченко довольно резко высказался об украинских артистах, гастролирующих в России, которых назвал "обычными сс*кунами".

Напомним, что сегодня во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. При этом между участниками митингов и силовиками происходят стычки.