Культовий український співак жорстко висловився про розпад Росії: не місце їм в раю

Знаменитий український музикант, фронтмен групи Yurcash Юрко Юрченко на тлі сьогоднішніх масових протестів в Росії різко висловився про її розпад. Також артист висловив упевненість, що це просто неминуче, за аналогією з СРСР.

Рокер 23 січня на своїй сторінці в Facebook зізнався, що мріє стати свідком такого розпаду РФ.

"Це те, що я мрію побачити на власні очі ще за своє життя. Розподіл на десятки незалежних країн, що самі себе тримають в заручниках гнилої системи. А в центрі того всього безладу залишиться маленьке вонюче московське болото. Те, чим і є ця недокраїна", - пише Юрченко

Музикант вважає, що цей процес - незворотний, як і розпад Радянського союзу, який він пережив.

"Але… Слабаки вони. Раби. Не місце їм в раю. А ми - сильні! Ми - інші! Ми - не раби! І це ще один доказ, що Україна" - йдеться в публікації.

Свій пост Юрченко супроводив хештегом #КрахРоссийскойИмперии.

Користувачі мережі стали розвивати тему, а деякі жартома почали "сватати" музиканта у політику. На це Юрченко теж з іронією відповів, що "вже в політиці давно", і взагалі працює в СБУ з 1996 року музикантом під прикриттям, має навіть нагородний пістолет з дарчим написом від тодішнього президента: "на ньому так і написано: - "Україна - не Росія!" Л. Кучма".

Раніше Юрко Юрченко досить різко висловився про українських артистів, які гастролюють в Росії, яких назвав "звичайними сс*кунами".

Нагадаємо, що сьогодні в багатьох російських містах проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. При цьому між учасниками мітингів і силовиками відбуваються сутички.