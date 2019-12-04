Валдис Пельш экстренно госпитализирован из-за жуткой боли в груди

Известный тележурналист и ведущий Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в Москве в одну из местных клиник. Об этом сообщается в Telegram-канале 112. Как отмечается, у Пельша возникли боли в груди.

Валдис Пельш начал чувствовать давящие боли в грудной клетке после физической нагрузки и испугавшись, что это может быть сигналом о проблемах с сердцем, он был немедленно госпитализирован в одну из клиник. На данный момент телеведущий проходит комплексное обследование, и врачи устанавливают причины болей, чтобы обозначить необходимый курс лечения.

Валдис Пельш (facebook.com/pelshtv)

Однако сам Валдис Пельш заявил в комментарии для журналистов, что отправился в медицинское учреждение не экстренно, а для проведения планового обследования и даже сообщил, что на данный момент находится в институте хирургии имени Вишневского.

Телеведущий отметил, что после проведения обследования, врачи пообещали уже вечером отпустить его домой.

Стоит отметить, что это не первая госпитализация Валдиса Пельша с подозрением на перебои в работе сердца. В 2018 году медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

52-летний Валдис Пельш – известный советский и российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения, актер театра и кино, музыкант, один из основателей группы "Несчастный случай". Самую большую популярность Пельш получил как телеведущий таких проектов как "Угадай мелодию", "Розыгрыш", "Золотой граммофон".