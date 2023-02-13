Культовая группа Pet Shop Boys в новом клипе сравнила Путина со Сталиным: музыканты обратились к россиянам (видео)
Популярная британская группа Pet Shop Boys выпустила новую песню Living in the past, в которой обратилась к россиянам. В ней музыканты объясняют, какое будущее для них готовит диктатор Путин.
Новый клип Pet Shop Boys - это реакция музыкантов на новость о том, что в российском Волгограде Путин открыл памятник диктатору Сталину. Композиция потому и так называется "Живя прошлым".
О чем поют музыканты в новой песне
"Путин пытается ссылаться на Сталина в искаженной защите своей войны против Украины", - отметили участники группы.
В новой композиции музыканты объясняют россиянам, что вместо будущего они стремительно двигаются в прошлое.
"Мы пытались его забыть. Его преступления были занесены в каталог. Но в новых условиях, снова он бог", - говорится в песне.
Этими словами музыканты высмеивают попытки россиян восстановить культ Сталина.
"Я хочу, чтобы они меня боялись, как все его боялись. Арестован и расстрелян, но они все равно чтили его. Как и он, я побеждаю. Никому меня не омрачить. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах", - так высказывается группа о желаниях Путина.
"Прошлое - это не прошлое, что может длиться столько, сколько длится", - говорится в припевах.
Какая реакция поклонников на новую песню
Новый клип группы активно комментируют поклонники из России. Большинство выражает свое восхищение и благодарность.
- Спасибо вам: вы разрезаете тьму, вы видите все так, как это на самом деле!
- Спасибо вам огромное. К сожалению, не он (Путин - ред.) живет в прошлом, огромная часть нашего (русского) общества живет прошлым. России и россиянам требуется высококвалифицированная психиатрическая и психологическая помощь!
- Под хорошую музыку диктатор запихивает нас, пропуская через автозаки в прошлое. Хороший клип, хорошая песня и еще хуже ощущается наше положение.
- Скоро вас внесут в список "нежелательных", "и иностранных агентов". Спасибо вам огромное!
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