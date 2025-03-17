Культові фільми, з якими ви забудете про все навколо. 12 комедій для всіх, хто любить посміятися

Комедії, які були популярними в період "нульових" та 90-х, можуть підняти вам настрій навіть зараз. Культові фільми зі смішними сюжетами - чудовий варіант для відпочинку ввечері.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 легендарних комедій, які сподобаються всім, хто любить сміятися до сліз.
Легендарна стрічка розповість про зустріч простого тележурналіста з Богом. Головний герой не вірить в дива та розчарований в усьому світі, але події, які на нього чекають, все змінять. Чи зможе Брюс впоратися з "обов'язками" Бога та чи готовий він до нового життя?
Легка та весела комедія розповість про близнюків, яких цікавить лише те, наскільки в них великі м'язи. Раптово їм доводиться стати няньками та охоронцями для двох хлопчиків, які теж близнюки. Але чи зможуть усі вони порозумітися?
Культовий фільм розповість про амбітну головну героїню, яка мріє про світ гламуру. Але заради свого нареченого вона кидає виклик суспільству й хоче здобути освіту, не аби-де, а у Гарварді. Але чи зможе білявка довести собі та всім навколо, що може здолати будь-які перепони?
Смішний фільм розповість про принца, який втомився від свого розкішного життя, а тому хоче випробовувати долю в США. Втім, там ніхто не знає, що головний герой має опинитися в центрі уваги. Чи зможе принц підкорити долю й досягти успіху без своїх титулів?
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