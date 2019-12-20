Культовая группа Imagine Dragons прекращает свою деятельность

Популярная группа Imagine Dragons решила прекратить свою концертную деятельность. Об этом заявил лидер коллектива Дэн Рейнольдс, сообщает CNN.

Дэн Рейнольдс, который недавно стал отцом в четвертый раз и сейчас наслаждается отдыхом со своей семьей в Лас-Вегасе, объяснил, что участникам группы нужно взять тайм-аут, чтобы побыть просто родителями и отдохнуть от гастролей.

Фото: группа Imagine Dragons (facebook.com/ImagineDragons)

"Мы просто хотим взять перерыв и побыть с родными. Нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном. Мы пытаемся сейчас немного отдохнуть, чтобы снова воссоединиться со своими семьями и друзьями. Тем более, что у меня родился сын и наш гитарист также недавно стал папой. Мы стараемся быть просто родителями. Впрочем, если станет сложно, мы снова вернемся к выступлениям", - объяснил лидер Imagine Dragons.

Он отметил, что продолжает писать песни для коллектива. Кроме того, есть еще одна причина для творческой паузы – у Рейнольдса серьезные проблемы со здоровьем, ему поставили диагноз болезнь Бехтерева. Это хронические боли в позвоночнике, суставах и связках. Контролировать свое состояние артисту удается с помощью специальной диеты, упражнений и йоги.