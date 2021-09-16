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"Кулинарная гадость": никогда не варите так яйца, если не хотите испортить завтрак

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Четверг 16 сентября 2021 20:45
"Кулинарная гадость": никогда не варите так яйца, если не хотите испортить завтрак Фото: как правильно варить яйца (pexels.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйца - это незаменимый и универсальный продукт. Очень многие любят употреблять их на завтрак. Но есть способ варки, который может испортить вам первый прием пищи.

Об этом рассказала фуд-блогер и кулинарный журналист Клер Лоуер в своей авторской колонке на сайте LifeHacker.

Как лучше не варить яйца

Способ готовки яиц "5-5-5", который сейчас популяризируют кулинарные блогеры из разных стран мира, совсем не подчеркивает потрясающие качества желтка и вообще, вопреки рецептам в кулинарных блогах, такие яйца есть невозможно.

В статье это называют "кулинарной гадостью".

В чем же заключается этот ненадежный способ?

Вы отвариваете яйца 5 минут после кипения, затем еще оставляете их в мультиварке на такое же время, а потом охлаждаете их 5 минут в холодной воде.

"После этого есть желтки без майонеза практически невозможно - они ужасно сухие", - пишет фуд-блогер.

Если вы будете пользоваться мультиваркой - у вас никогда не получатся нежные и оранжевые желтки при разрезе яйца.

"Поэтому никогда не используйте такой метод варки яиц, если не хотите испортить себе завтрак", - предупреждает Лоуер.

&quot;Кулинарная гадость&quot;: никогда не варите так яйца, если не хотите испортить завтрак

Фото: желток яйца, сваренного по принципу "5-5-5" (lifehacker.com)

&quot;Кулинарная гадость&quot;: никогда не варите так яйца, если не хотите испортить завтрак

Фото: а вот так, по словам блогера, должен выглядеть идеальный желток (lifehacker.com)

Польза куриных яиц

К слову, регулярное потребление яиц может помочь предотвратить образование тромбов, появление инсультов и инфарктов.

Один яичный желток содержит около 300 микрограммов холина, это питательное вещество помогает регулировать деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой системы. Содержит он также витамины А, Е и витамины группы В.

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