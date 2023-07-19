Кулінар розкрила "неприємну правду" про кавуни, про яку мовчать продавці

Незабаром в Україні настане сезон кавунів, які люблять багато хто за їхню свіжість і солодкий смак. Але є деякі моменти, про які мало те знає.
Усю "неприємну правду" про кавуни розповіла в Instagram кулінар Дарія Дорошкевич.
Ці ягоди дуже активно поглинають крізь свою оболонку важкі метали, наприклад свинець, який міститься у вихлопних газах.
"А де часто продають кавуни? Правильно, вздовж автомобільних трас та на перехрестях доріг. Тому купуючи кавун у таких місцях, ви додатково отримуєте ще порцію важких металів", - розповіла Дар'я.
Найкраще купувати ці баштанні в магазинах або на критих ринках.
“Найближчими роками на жаль херсонських кавунів буде небагато. Кавуни вже почали вирощувати в інших регіонах України, але найсмачнішими, які я пробувала, були кавуни з Узбекистану", - резюмувала експерт.
Нагадаємо, що Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями.