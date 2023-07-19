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Кулінар розкрила "неприємну правду" про кавуни, про яку мовчать продавці

Фото: Кавуни можуть накопичувати свинець (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Незабаром в Україні настане сезон кавунів, які люблять багато хто за їхню свіжість і солодкий смак. Але є деякі моменти, про які мало те знає.

Усю "неприємну правду" про кавуни розповіла в Instagram кулінар Дарія Дорошкевич.

Що потрібно знати про кавуни

Ці ягоди дуже активно поглинають крізь свою оболонку важкі метали, наприклад свинець, який міститься у вихлопних газах.

"А де часто продають кавуни? Правильно, вздовж автомобільних трас та на перехрестях доріг. Тому купуючи кавун у таких місцях, ви додатково отримуєте ще порцію важких металів", - розповіла Дар'я.

Найкраще купувати ці баштанні в магазинах або на критих ринках.

Три нестандартні способи вибрати хороший кавун

  • Вибирайте кавуни жовтого кольору, вони зазвичай солодші, але меншого розміру⠀
  • Спробуйте кавуни без кісточки. Це продукт селекції, тут селекціонери попрацювали не лише над зручністю поїдання кавунів, а й над смаком.⠀
  • Купуйте кавуни видовженої форми, вирощені у південних регіонах, а краще - в Азії.


“Найближчими роками на жаль херсонських кавунів буде небагато. Кавуни вже почали вирощувати в інших регіонах України, але найсмачнішими, які я пробувала, були кавуни з Узбекистану", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, що Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями.

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