Кулинар раскрыла "неприятную правду" про арбузы, о которой молчат продавцы

Что нужно знать об арбузах

Эти ягоды очень активно поглощают сквозь свою оболочку тяжелые металлы, например, свинец, который содержится в выхлопных газах.

"А где часто продают арбузы? Правильно, вдоль автомобильных трасс и на перекрестках дорог. Поэтому покупая арбуз в таких местах, вы дополнительно получаете еще порцию тяжелых металлов", рассказала Дарья.

Лучше всего покупать эти бахчевые в магазинах или на крытых рынках.

Три нестандартных способа выбрать хороший арбуз

Выбирайте арбузы желтого цвета, они обычно более сладкие, но меньшего размера

Попробуйте арбузы без косточки. Это продукт селекции, здесь селекционеры поработали не только над удобством поедания арбузов, но и над вкусом.

Покупайте арбузы удлиненной формы, выращенные в южных регионах, а лучше - в Азии.



"В ближайшие годы к сожалению херсонских арбузов будет немного. Арбузы уже начали выращивать в других регионах Украины, но самые вкусные, которые я пробовала, были арбузы из Узбекистана. Мы привыкли к узбекским дыням, но и арбузы у них вкусные и сладкие. Поэтому советую", - резюмировала эксперт.