Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная высшего сорта - 2 стакана (260 г)

Дрожжи "быстрые" - 5 г

Соль - 1/3 ч. л.

Сахар - 2 ч. л.

Оливковое масло - 2-3 ст. л.

Пошаговое приготовление теста

Просейте муку через сито. Добавьте сухие "быстрые" дрожжи, 1/3 ч. л. мелкой соли "экстра", 2 ч. л. сахара (без верха). Размешайте все вилкой.

В стакан влейте воду - 160-170 мл и подогрейте немного в микроволновке (10-12 секунд). Добавьте в воду 2-3 ст. л. оливкового масла. Перемешайте, влейте в смесь муки, дрожжей, соли и сахара воду и размешайте до однородного состояния.

Замесите тесто - оно будет слегка липкое и очень мягкое. Понемногу добавляя муку, вымешивайте тесто, пока оно перестанет липнуть к рукам. Скатайте его в шар, переложите в небольшую миску и накройте тканевой салфеткой.

Оставьте тесто в теплом месте на 40-45 минут.

После того как тесто поднимется, подмесите его и растяните в лепешку толщиной 5-7 мм. Лучше раскатывать не скалкой, а растянуть руками на противень.

Смажьте форму для пиццы оливковым маслом и растяните на нее тесто. Края подожмите вовнутрь, чтобы получился бортик.

Раскатанное тесто тонкое, дайте ему подняться. Толщина готового теста в пицце будет определяться степенью поднятия теста непосредственно на форме - от тонкого и хрустящего, до пышного. Все зависит от ваших предпочтений.

Наколите тесто вилкой, иначе оно подымется куполом при выпекании.

Далее можно раскладывать начинку на ваш вкус.

Выпекается пицца обычно 18-20 минут при температуре 190-200 градусов при визуальном контроле.

Интересно, что тесто для пиццы можно хранить в холодильнике, в морозилке. Однако, из свежего теста пицца получается идеальной, как в пиццерии или даже вкуснее.