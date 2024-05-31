Кукурудзяним пластівцям виповнилося 130 років. Хто та коли винайшов цей смачний сніданок

Як з'явилися кукурудзяні пластівці

Історія кукурудзяних пластівців почалася в XIX столітті. Власники санаторію "Батл-Крік" в штаті Мічіган, доктор Келлог та його брат Вілл Кіт Келлог, готували якусь страву з кукурудзяного борошна. Але їм довелося терміново відлучитися по термінових справах.

Коли ж вони повернулися, то виявили, що кукурудзяне борошно, яке перебувало на суворому обліку, трохи зіпсувалося. Однак брати вирішили приготувати з борошна тісто. І знов невдача - тісто згорнулося, з нього вийшли пластівці та грудки.

Брати з відчаю засмажили ці пластівці, і виявилося, що деякі з них стали повітряними, а деякі отримали приємну хрустку консистенцію.

Згодом доктор Келлог запропонував своїм пацієнтам такі пластівці в якості нової страви, яка подавалася до столу з молоком і зефіром. Пластівці швидко стали популярними. Доктор Келлог додав в них цукор і зробив смак більш прийнятним для широкої аудиторії.

І 31 травня 1894 року були запатентовані американським лікарем Джоном Харві Келлогом. У 1906 році родина Келлог почала масове виробництво кукурудзяних пластівців і заснувала власну компанію. До речі, компанія Kellogg's і досі є лідером по їх виробництву.

Згодом лікар розробив тісто, яке було сумішшю пшениці, вівса та кукурудзи. З нього випікали при високих температурах хліб, які згодом ламали на крихти. Так з'явилася Гранола.

Джон Харві Келлог був включений до Національної зали слави винахідників у 2006 році за винайдення перших сухих пластівців для сніданку.

Дивакуватий доктор Джон Келлог

Джон Харві Келлог - американський бізнесмен, винахідник, лікар, прихильник прогресивного руху, затятий вегетаріанець. Він поєднав в собі аспекти європейського курорту, водолікувальної установи, лікарні та висококласного готелю. Келлог лікував бідних та багатих.

Він був раннім прихильником мікробної теорії хвороб і пов'язував кишкову флору та присутність бактерій у кишечнику зі здоров'ям та хворобами. Його санаторій підходив до лікування комплексно, активно пропагуючи вегетаріанство, раціональне харчування, використання йогуртових клізм для очищення "кишкової флори", фізичні вправи, сонячні ванни, гідротерапію. Ще цей лікар був противником алкоголю, куріння та статевого життя.

Останнє, на думку лікаря, призводило до багатьох захворювань та передчасної старості.

Серед його винаходів:

Спеціальний намет, який дозволяв сплячій людині дихати свіжим повітрям з вулиці

Котушкова електротерапія пацієнтам, які страждають від головного болю, мігрені та подагри

Апарат для лікування вушних хвороб теплим ламповим світлом

Механічний масажний пристрій, який м'яко хлопав від лопаток до п'яток

Вібро-механічна кімната для оздоровлення жінок

Поїздка на механічних конях при порушення вестибулярного апарату

Подушечна електротерапія від ревматизму та болів у животі

Гідротерапія мозку

Лікування облисіння ламповим світлом

З цього вченого посміювалися та вважали його трошки божевільним, однак, не зважаючи на всі дивацтва, він відкрив перший санаторій, де почали застосовувати лікувальну фізкультуру та дієти.

Варто зазначити, що Джон Гарві був у дитинстві хворобливим хлопчиком. У його батька була фабрика по виробництву віників. А ще Келлоги вважали, що Друге причастя Христа неминуче, а тому освіта дітям непотрібна.

Тому Джон Харві декілька років відвідував державну школу, а в 12 років пішов працювати на фабрику батька. Він жадібно читав у кожну вільну хвилину та допомагав писати статті для "Здоров'я, або як жити" та "Реформатор здоров'я".

В 16 років він хотів стати вчителем та навіть почав викладати в окружній школі Мічигану. Згодом записався на курси підготовки вчителів. Наступним кроком став Гігієтерапевтичний коледж, де готували групу кваліфікованих лікарів для Західного інституту реформи охорони здоров'я.

Після - Джон Гарві продовжив навчання в медичній школі Мічиганського університету та медичному коледжі лікарні Белв'ю в Нью-Йорку. У 1875 році він здобув ступінь лікаря.

Що корисного ще винайшов Келлог

Джону Келлогу приписують також винахід арахісового масла. Але патенту він не отримав, бо було ще декілька винахідників, які стверджували, що це вони вперше приготували пасту з арахісу. Згодом лікар отримав інші патенти - на "Процес виробництва харчових продуктів" та вироблення харчової суміші.

У 1896 році Келлог представив, але не запатентував першу комерційно вироблену альтернативу м'ясу Nuttose.

Крім того, він розробив ацидофільне соєве молоко, соєве борошно та соєвий хліб. У медицині - операційний стіл з підігрівом і асептичну дренажну трубку, яка використовується в абдомінальній хірургії, пневмограф для графічного зображення дихальних звичок, рукавицю з люфти та апарат для домашньої стерилізації молока, іригатор.